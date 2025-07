Pogrzeb ofiar Tadeusza D. Wzruszające słowa kapłana

W Starej Wsi odbył się w sobotę pogrzeb ofiar Tadeusza D. Młode małżeństwo pochowano na cmentarzu komunalnym w Limanowej.

Pogrzeb w Starej Wsi. Wzruszające słowa kapłana na pożegnaniu Justyny i Zbigniewa

– Są w życiu takie sytuacje, w których wypada raczej milczeć niż mówić. Każde słowo jest zbyt małe, aby oddać rzeczywistość, która się wydarzyła... Każde słowo jest za małe, aby adekwatnie oddać rzeczywistość, która się wydarzyła. Nasze plany i nadzieje, coś niweczy, raz po raz. Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas – powiedział kapłan podczas uroczystości pogrzebowych Justyny i Zbigniewa.

– Ufamy Tobie, gdy stajemy wokół trumien Justyny i Zbigniewa. Gdy stajemy w tym orszaku pogrzebowym, by odprowadzić ich na miejsce doczesnego spoczynku. Ufamy Tobie, gdy stajemy wokół ludzi, którzy byli kochającym mężem, kochającą żoną, wspaniałymi przyjaciółmi. Chcemy im towarzyszyć do ostatniej chwili. Jest to trudna chwila, bardzo trudna. Jeszcze w naszych uszach rozbrzmiewa ich głos, bo tak niedawno stali pośród nas – kontynuował duchowny cytowany przez „Super Express”.

– Cieszyli się tą miłością, a martwili tym, co ich niepokoiło. Dziś prosimy cię, Jezu, przyjmij ich do swojego królestwa. Daj im im wieczną radość – powiedział ksiądz prowadzący uroczystości pogrzebowe.

Zabójstwo w Starej Wsi. Obława na Tadeusza D.

Para zginęła ponad tydzień temu z rąk Tadeusza D., ojca kobiety. Mężczyzna najpierw postrzelił swoją teściową, później udał się do domu swojej córki, gdzie dokonał podwójnego zabójstwa za pomocą myśliwskiego sztucera. Zbrodnia zapoczątkowała poszukiwania zabójcy, w które zaangażowano policjantów ściąganych z całego kraju, psy tropiące oraz drony. Na zakończenie obławy znaleziono ciało Tadeusza D. na leśnej drodze. Mężczyzna prawdopodobnie popełnił samobójstwo na krótko przed spotkaniem funkcjonariuszy.

Czytaj też:

Wkrótce pogrzeb ofiar Tadeusza D. Rodzina napisała rozdzierający serce listCzytaj też:

Ktoś pomagał Tadeuszowi D.? Tajemnicze znalezisko w zaroślach