Serduszko WOŚP w kosmosie. Ma je ze sobą polski astronauta

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podzieliła się w mediach społecznościowych interesującym nagraniem... z kosmosu.

WOŚP. Złote Serduszko w kosmosie. Jest nagranie

Fundacja pochwaliła się, że polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski zabrał w swoją podróż Złote Serduszko nr 1. Nagranie z tego podróży opublikowano na X. Widać na nim szybujące na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej serduszko w stanie nieważkości. W tle, przez okno, dostrzec możemy przestrzeń kosmiczną oraz planetę Ziemia.

Po powrocie z kosmosu przedmiot trafić ma do fundacji założonej przez Roberta Dobrzyckiego, która wylicytowała je podczas ostatniego finału WOŚP.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wybrał WOŚP jako organizację pozarządową, którą chce wesprzeć. W swoją podróż kosmiczną mógł zabrać jeden jej atrybut – wybór padł na Złote Serduszko.

Uroczystość przekazania Złotego Serduszka. „Czeka nas tym razem prawdziwy kosmos”

– Z perspektywy kosmosu jesteśmy jedną cywilizacją żyjącą na kosmicznej skale. Podróż kosmiczna pozwala przewartościować to, co jest w życiu najważniejsze: miłość, solidarność, wspólnota, pomoc drugiemu człowiekowi. Dla mnie WOŚP od wielu lat przypomina nam, Polakom, o tym, co ważne. Jestem poruszony tym, że WOŚP zaufał mi, żebym miał Złote Serduszko w kosmosie, w moim bagażu podręcznym, podczas polskiej misji IGNIS – powiedział astronauta podczas uroczystego przekazania przez Jurka Owsiaka serduszka do kosmicznej podróży w grudniu 2024 roku.

– Wiele razy mówiliśmy o Orkiestrze, używając słowa „kosmos”, bo kosmosem jest grać przez tyle lat i tak skutecznie działać. Kosmosem jest też tak niebywały udział Polaków w akcji, ale za sprawą Sławosza czeka nas tym razem prawdziwy kosmos! Orkiestra, zawarta w 4,5-gramowym Złotym Serduszku numer 1, dostała zgodę, aby móc wybrać się w prawdziwy kosmos. Rzecz niebywała, fantastyczna! – dodał Jurek Owsiak.

