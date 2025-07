Przełomowa zmiana ws. schronów. Wiceszef MSWiA o dodatkowym obowiązku

Od wtorku 29 lipca obowiązują nowe zasady dotyczące budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z rozporządzeniem garaże podziemne i piwnice mają być projektowane w taki sposób, aby w razie zagrożenia mogły pełnić funkcję tymczasowego schronienia dla ludności cywilnej. Przepisy są elementem ustawy o ochronie ludności – przypomina TVP Info.

Miejsca do czasowego schronienia muszą być odporne na odłamki, wyposażone w stropy o grubości około 30 centymetrów, a beton stosowany do ich budowy powinien odpowiadać parametrom używanym przy wylewaniu ścian nośnych. Pomieszczenia te mają posiadać wentylację, wyjścia ewakuacyjne, dostęp do wody oraz oświetlenie. Przepisy dotyczą głównie nowo powstających budynków. Starsze obiekty, w celu spełnienia wymagań, będą musiały zostać zmodernizowane.

Schrony i miejsca doraźnego schronienia w Polsce. Nowe przepisy MSWiA obejmą garaże i piwnice

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że „chodzi o zabezpieczenie ludności przed kataklizmami i skutkami działań wojennych”. – Koszty budowy wzrosną, ponieważ pojawia się dodatkowy obowiązek zaprojektowania schronienia. Trzeba jednak pamiętać, że powinny to być pomieszczenia o podwójnym przeznaczeniu – zaczął wiceszef MSWiA.

Mroczek podsumował, że „w budynkach wielorodzinnych czy użyteczności publicznej mogą one pełnić różne funkcje na co dzień, ale w sytuacji zagrożenia muszą zostać przeznaczone na schronienie ludności”. Zmiany chwalą eksperci. – W sytuacji katastrofy naturalnej czy konfliktu zbrojnego potrzebujemy w najbliższym otoczeniu miejsca, które pozwoli nam, choć na chwilę się schronić – skomentował redaktor naczelny „Nowej Techniki Wojskowej” Mariusz Cielma.

Czytaj też:

Z zewnątrz sielski dom, pod ziemią – schron i ogród. Polak zaprojektował dom przyszłościCzytaj też:

W Polsce są schrony dla czterech proc. populacji. „Mamy tu pewien błąd podejściowy”