Potężny pożar zakładu przetwórstwa drobiu. „Duża akcja gaśnicza”
Udostępnijdodaj Skomentuj

Potężny pożar zakładu przetwórstwa drobiu. „Duża akcja gaśnicza”

Dodano: 
Straż pożarna. Zdjęcie ilustracyjne
Straż pożarna. Zdjęcie ilustracyjne Źródło: Shutterstock
Państwowa Straż Pożarna informuje o dużym ogniu, który pojawił się na terenie zakładu przetwórstwa drobiu. Chodzi o halę, która znajduje się na Pomorzu (na terenie miejscowość Kawle).

Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku podaje, że w środę po południu rozpoczęła się „duża akcja gaśnicza”. „Na drogach dojazdowych będzie wzmożony ruch pojazdów pożarniczych” – pisze zespół prasowy. We wpisie na Facebooku przekazano też o możliwych „ograniczeniach” na jednej z wojewódzkich dróg w okolicy.

W innym poście PSP wskazała, że płomienie pojawiły się w akumulatorowni. Pomieszczenie znajduje się na poddaszu zakładu.

Do akcji zadysponowano aż 49 jednostek SP. Wezwano też grupę operacyjną Komendy Głównej PSP.

facebookCzytaj też:
Banderowskie flagi i dewastacja pomnika „Rzeź Wołyńska”. Zatrzymano 17-letniego UkraińcaCzytaj też:
Awantura w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Doszło do rękoczynów. „Pięścią w twarz”

Więcej informacji wkrótce...

Źródło: PSP / KW PSP w Gdańsku