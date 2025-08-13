Potężny pożar zakładu przetwórstwa drobiu. „Duża akcja gaśnicza”

Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku podaje, że w środę po południu rozpoczęła się „duża akcja gaśnicza”. „Na drogach dojazdowych będzie wzmożony ruch pojazdów pożarniczych” – pisze zespół prasowy. We wpisie na Facebooku przekazano też o możliwych „ograniczeniach” na jednej z wojewódzkich dróg w okolicy.
W innym poście PSP wskazała, że płomienie pojawiły się w akumulatorowni. Pomieszczenie znajduje się na poddaszu zakładu.
Do akcji zadysponowano aż 49 jednostek SP. Wezwano też grupę operacyjną Komendy Głównej PSP.
facebookCzytaj też:
Banderowskie flagi i dewastacja pomnika „Rzeź Wołyńska”. Zatrzymano 17-letniego UkraińcaCzytaj też:
Awantura w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Doszło do rękoczynów. „Pięścią w twarz”
Więcej informacji wkrótce...