Potężny pożar zakładu przetwórstwa drobiu. „Duża akcja gaśnicza”

Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku podaje, że w środę po południu rozpoczęła się „duża akcja gaśnicza”. „Na drogach dojazdowych będzie wzmożony ruch pojazdów pożarniczych” – pisze zespół prasowy. We wpisie na Facebooku przekazano też o możliwych „ograniczeniach” na jednej z wojewódzkich dróg w okolicy.

W innym poście PSP wskazała, że płomienie pojawiły się w akumulatorowni. Pomieszczenie znajduje się na poddaszu zakładu.

Do akcji zadysponowano aż 49 jednostek SP. Wezwano też grupę operacyjną Komendy Głównej PSP.

facebookCzytaj też:

Banderowskie flagi i dewastacja pomnika „Rzeź Wołyńska”. Zatrzymano 17-letniego UkraińcaCzytaj też:

Awantura w sanatorium w Krynicy-Zdroju. Doszło do rękoczynów. „Pięścią w twarz”

Więcej informacji wkrótce...