Polacy ocenili działania rządu Tuska. Sondaż nie zostawia złudzeń

Między 16 a 17 września agencja SW Research przeprowadziła badanie (dla portalu Onet), posiłkując się metodą wywiadów online. Respondenci mieli określić, czy są zadowoleni z działań rządu Donalda Tuska, który musiał zareagować na bardzo niebezpieczny incydent, związany z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej.

Polacy wystawili ocenę polskiej władzy.

Polskie władze a rosyjskie drony. Jak obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oceniają działania rządu w obliczu nagłego kryzysu?

Rosyjskie drony wkroczyły na teren Polski w nocy z 9 na 10 września (z wtorku na środę). Następnie zostały zestrzelone przez wojsko – na polecenie dowództwa, które uznało, że pojawienie się bezzałogowych statków powietrznych stwarza potencjalne zagrożenie dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Na sytuację zareagowali nie tylko ministrowie i wicepremierowie (w tym Władysław Kosiniak-Kamysz, szef resortu obrony narodowej), ale także prezydent Karol Nawrocki czy Prezes Rady Ministrów. Poszczególne osoby podjęły też działania, by chronić bezpieczeństwo Polaków, lepiej ostrzec ich w razie kolejnego zagrożenia (w podobnej sytuacji mieszkańcy RP otrzymali niedawno krótkie wiadomości tekstowe od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa), a także reagowali ws. słów ważnych polityków, które były dyplomatycznym ciosem.

Jak wszystkie te działania ogółem oceniają dziś obywatele? 49,1 procent z nich uważa, że są „pozytywne”. „Negatywną” opinię o nich ma zaś 27,7%. Pozostali – 23,2% – mieli trudność z wybraniem jakiejkolwiek odpowiedzi.

Ci Polacy najgorzej oceniają reakcję rządu Tuska

Jak pisze Onet, szczególnie krytyczni w badaniu SW Research okazali się respondenci m.in. w wieku 35-49 lat.

W badaniu wzięły udział 824 os. – była to reprezentatywna próba „ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania”.

