Był na imprezie integracyjnej i zaginął. Strażacy ogłosili alarm

Policjanci z Ozimka (województwo opolskie) prowadzą poszukiwania za zaginionym Kamilem Chrabąszczem, pochodzącym z miejscowości Szadek (woj. łódzkie). 27-latek po raz ostatni kontaktował się z bliskimi 6 września 2025 roku około godziny 17:00. Tego dnia mężczyzna brał udział w imprezie integracyjnej, w trakcie której odłączył się od swojej grupy. Kamil Chrabąszcz ostatni raz widziany był ok. godz. 22:00.

Telefon komórkowy 27-latka pozostaje nieaktywny. Mężczyzna miał ze sobą dokumenty oraz klucze. Zginięcie Kamila Chrabąszcza na policję zgłoszono w sobotę rano. Z kolei w niedzielę rodzina i znajomi prowadzili poszukiwania 27-latka w Turawie i okolicach. W poszukiwaniach nad Jeziorem Turawskim udział wzięła także Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie.

Zaginął Kamil Chrabąszcz. Kolejny dzień poszukiwań 27-latka w Turawie

W akcji przy ul. Biwakowej w Turawie uczestniczyły też jednostki OSP: Węgry, Osowiec, Kadłub Turawski, Ligota Turawska, Bierdzany, Kotórz Wielki, JRS Nakło, JRS Skarbimierz oraz JRG 1 z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, a także opolskiej policji. W poniedziałek do działań zadysponowano drony. Poszukiwania były też kontynuowane w środę. Sprawdzane są tereny leśne i akweny wodne. Używane są łodzie z sonarami.

27-latek ma około 185 centymetrów wzrostu; szczupłą, wysportowana budowę ciała; krótkie włosy koloru ciemny blond, ciemny zarost i niebieskie oczy. Był ubrany w koszulkę z krótkim rękawem oraz ciemne jeansy. Nosi również okulary korekcyjne w ciemnych oprawkach.

Pomoc może nawet najdrobniejsza wskazówka

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego, proszone są o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji w Ozimku pod numerem telefonu: 47 863 12 03 lub pod nr alarmowym 112. Pomóc może każda, nawet najdrobniejsza wskazówka.

