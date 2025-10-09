800 plus i bezpłatna opieka zdrowotna dla Ukraińców. Polacy zabrali głos w sondażu

Karol Nawrocki pod koniec wcześnie podpisał ustawę, w której znalazły się rozwiązania dotyczące ograniczenia świadczeń dla obywateli Ukrainy, którzy nie podejmują pracy w Polsce. Chodzi o dostęp do opieki medycznej oraz pobieranie świadczenia 800 plus na dziecko. Zdaniem prezydenta Ukraińcy mieli przywileje, a „nikt nie może mieć większych praw w Polsce od Polaków”.

W 2026 roku prognozowane oszczędności z programu 800 plus mają wynieść 270 milionów złotych, a ograniczenia usług medycznych i świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy kolejne około 75 mln zł. Decyzje Nawrockiego sprawiły, że sprawa w ostatnim czasie ponownie stała się przedmiotem debaty publicznej. Wątek przewijał się zresztą w dyskusjach politycznych już wcześniej, zwłaszcza w czasie minionej kampanii wyborczej.

800 plus i bezpłatna opieka medyczna dla wszystkich Ukraińców, pracujących, czy uchodźców? Sondaż

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytał Polaków, jak obecnie powinien wyglądać dostęp do wspomnianych świadczeń. Przypomniał, że bezpłatną opiekę zdrowotną oraz 500 plus (obecnie 800 plus), uchodźcy z Ukrainy dostali po rosyjskiej inwazji w 2022 r. Według 58 proc. Polaków świadczenia powinny przysługiwać wszystkim obywatelom Ukrainy, którzy pracują w Polsce i płacą podatki.

25 proc. uczestników sondażu opowiedziało się z kolei za uchodźcami z Ukrainy, którzy są zatrudnieni i płacą podatki w naszym kraju. Osiem proc. respondentów domaga się, aby Ukraińcy w ogóle nie mieli opcji pobierania 800 plus oraz bezpłatnej opieki zdrowotnej. Po trzy proc. badanych wybrało opcje dostępu świadczeń dla: uchodźców z Ukrainy, którzy trafili do Polski po wybuchu wojny; wszystkich obywateli Ukrainy żyjących w Polsce oraz było niezdecydowanych.

Badanie przeprowadzono od 11 do 22 września 2025 r. na reprezentatywnej i imiennej próbie 969 dorosłych mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL w ramach procedury mixed-mode metodami CAPI, CATI lub CAWI.

