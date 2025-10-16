Radny KO zawieszony w prawach członka klubu. Może trafić do więzienia

Jak poinformowała w rozmowie z PAP przewodnicząca klubu KO w Kaliszu, Magdalena Sekura-Nowicka, zawieszenie oznacza, że Kołaciński nie bierze udziału w pracach klubu, głosowaniach ani ustalaniu stanowisk, a także nie reprezentuje go publicznie. Klub nie stosuje wobec niego dyscypliny głosowań. Decyzja ma obowiązywać do poprawy stanu zdrowia radnego i wyjaśnienia kwestii związanych z jego funkcjami publicznymi.

Zdaniem prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego decyzja klubu KO jest spóźniona i stanowi próbę dystansu wobec Kołacińskiego. – Myślę, że będą chcieli się radnego Kołacińskiego pozbyć ze swoich szeregów – ocenił. Dodał, że jego zdaniem zawieszony radny „ciąży teraz partii, która będzie chciała wyczyścić szeregi do najbliższych wyborów parlamentarnych”.

Kaliski radny KO zawieszony. Przygląda mu się prokuratura

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Dotyczy ono wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków służbowych, oszustwa i fałszerstwa intelektualnego w szpitalu, kiedy Kołaciński był jego dyrektorem. Rzecznik prokuratury, Maciej Meler, wyjaśnił PAP, że grozi za to do 8 lat więzienia.

Prokuratorskie śledztwo obejmuje m.in. budowę instalacji OZE w szpitalu, tryb uzyskania dotacji, zakupy leków z pominięciem przetargów, fikcyjne zatrudnienie lekarza oraz poświadczenie nieprawdy w dokumentacji. Szacowana szkoda majątkowa przekracza 1 mln zł.

Zawiadomienia w tej sprawie złożyli sygnaliści z urzędu marszałkowskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2023 r. do czerwca 2025 r. Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital kary umowne w wysokości ok. 347 tys. zł i zażądał zwrotu kolejnych 720 tys. zł.

Czytaj też:

Prawo jazdy od 17 lat? Rewolucja w przepisach drogowychCzytaj też:

Złota alga w Odrze wciąż groźna. Eksperci tłumaczą