Polska obroniła kluczowy zapis o ETS2. Nowy podatek opóźniony?

ETS2, określany potocznie jako „podatek klimatyczny”, miałby obowiązywać od 2027 roku. Oznaczałoby to, że za emisje dwutlenku węgla płaciłyby nie tylko fabryki, ale też gospodarstwa domowe oraz kierowcy. Polska od miesięcy zabiega o przesunięcie tego terminu, argumentując, że wprowadzenie systemu mogłoby doprowadzić do wzrostu cen ogrzewania i paliw.

Według informacji RMF FM, w trakcie rozmów unijnych liderów doszło do zmiany nastrojów. Wiele państw, m.in. Słowacja, Węgry, Cypr i Bułgaria, poparło polskie stanowisko, że w obecnej sytuacji należy unikać działań mogących podnieść koszty energii. W efekcie w konkluzjach szczytu znalazł się zapis o „rewizji ram wdrożenia ETS2 we wszystkich aspektach”.

– Udało się wpisać dla nas kluczowe słowo, jakim jest „rewizja”, czyli zmiany w tym projekcie wtedy, kiedy to będzie według państw członkowskich potrzebne – powiedział premier Donald Tusk po zakończeniu posiedzenia Rady Europejskiej. Jak zaznaczył, nie oznacza to jeszcze gwarancji odroczenia, ale otwiera drogę do zmian, jeśli państwa członkowskie uznają je za konieczne.

ETS2 nie musi wejść w 2027 roku. Polska przeforsowała zapis o rewizji

Szef rządu podkreślił, że Polska odgrywała aktywną rolę w przekonywaniu partnerów z UE. – Mamy teraz czas, żeby wspólnie z innymi państwami członkowskimi dokonać rewizji tych projektów – ocenił Tusk. Jak dodał, przesadne ambicje klimatyczne mogą stać się paliwem dla radykałów, dlatego potrzebne jest bardziej elastyczne i odpowiedzialne podejście do transformacji energetycznej.

Polska uważa, że zapis o rewizji stanowi furtkę do ewentualnego przesunięcia wdrożenia ETS2. RMF FM zwraca jednak uwagę, że we wnioskach końcowych nie znalazła się bezpośrednia zapowiedź odłożenia systemu w czasie.

Dla rządu w Warszawie odsunięcie ETS2 ma także znaczenie polityczne – rok 2027 to rok wyborczy. Premier Tusk przyznał, że blokowanie projektu w obecnym kształcie jest nie tylko ekonomicznie uzasadnione, ale też zgodne z oczekiwaniami społecznymi. – Zatrzymaliśmy to, co pędziło. Odważyliśmy się twardo obstawać przy tym – podsumował.

