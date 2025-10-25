Koniec PO. Tusk przedstawił nową partię. „Rzecz niełatwa”

W sobotę 25 października o godz. 12:00 rozpoczęła się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Na początku wydarzenia został odśpiewany hymn narodowy, a następnie głos zabrał Donald Tusk.

– Dzisiaj chcę powiedzieć kilka słów prawdy o tym, o co naprawdę nam chodzi. Takiej dobitnej prawdy, która czasami i coraz częściej bywa zakłócana przez negatywne emocje, przez złowrogie sygnały, krzyki, wrzaski – rozpoczął lider PO.

Ostre słowa Donalda Tuska. „Doświadczaliśmy tego przez wiele lat”

– Żyjemy w epoce, gdzie prawda z tak wielkim trudem przebija się przez kłamstwo zorganizowane przez siły zewnętrzne. A my doświadczaliśmy tego przez wiele, wiele lat, także przez obóz polityczny naszych przeciwników – kontynuował Donald Tusk. – My wiemy, jak ważną rzeczą i jak rzadką w dzisiejszej dobie jest zdolność mówienia prawdy, językiem otwartym, uczciwym, nazywania rzeczy po imieniu – podkreślił.

Premier w swojej wypowiedzi wrócił do czasu przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Jak zaznaczył, połączenie demokratycznych sił i triumf w wyborach dało ludziom wiarę, że ci którzy mówią prawdę i stoją po stronie dobra, nie są bezsilni. – Dobrzy ludzie, jeśli są zjednoczeni, są nie do pokonania – dodał Donald Tusk.

PO przechodzi do historii. Tusk ogłasza powstanie nowej partii

Donald Tusk poinformował, że wraz z Barbarą Nowacką (Inicjatywa Polska) i Adamem Szłapką (Nowoczesna) zdecydowali się na „rzecz niełatwą”. – Dzisiaj się jednoczymy, bo rozumiemy, że to, co nas łączy (...), jest o niebo ważniejsze, niż to, co nas różni – podkreślił szef polskiego rządu.

Donald Tusk poinformował, że Platforma Obywatelska, Inicjatywa Polska oraz Nowoczesna jednoczą się, a w miejsce tych trzech partii powstanie Koalicja Obywatelska.

