Tragiczny wypadek w termach. Nie żyje 72-latek

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Szaflary (województwo małopolskie).

Tragedia w gorących termach. Nie żyje senior

O wypadku poinformował „Tygodnik Podhalański”. 23 października znajdujące się w Szaflarach gorące termy odwiedził z rodziną 72-letni mężczyzna. Senior samotnie udał się do strefy kąpieli borowinowych. Zaniepokojona długą nieobecnością rodzina rozpoczęła poszukiwania – mężczyznę znaleziono nieprzytomnego.

Wezwane na miejsce służby rozpoczęły akcję ratunkową. Pomimo obecności policji, straży pożarnej i ratownictwa medycznego życia 72-latka nie udało się uratować.

Oświadczenie ośrodka. Śledztwo trwa

Prawie tydzień po tragedii, w środę 29 października, opublikowano oświadczenie ośrodka Gorący Potok. Napisano w nim, że personel ośrodka zareagował niezwłocznie i wezwał służby ratunkowe, a działania podjęto zgodnie z obowiązującymi procedurami.

„To tragiczne wydarzenie głęboko nas poruszyło. Składamy szczere wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim zmarłego” – napisano w oświadczeniu.

Rodzina zmarłego przekazała personelowi ośrodka, że 72-latek miał w przeszłości problemy kardiologiczne.

Ośrodek Gorący Potok sprostował również niektóre informacje medialne, jakie pojawiły się w związku z wypadkiem.

„Z przykrością odnotowujemy, że w opublikowanych artykułach medialnych pojawiły się nieścisłości dotyczące rzekomej oficjalnej wypowiedzi udzielonej przez jednego z naszych pracowników. Wypowiedź ta nie odzwierciedla rzeczywistości w sposób, w jaki została przedstawiona w artykule” — napisano w oświadczeniu.

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi śledztwo w związku ze śmiercią mężczyzny. Sekcja zwłok nie dała odpowiedzi odnośnie przyczyny śmierci 72-latka.

— W sprawie przesłuchiwani są świadkowie. Postępowanie ma także wyjaśnić, czy nie doszło do ewentualnych zaniedbań ze strony personelu — w rozmowie z „Tygodnikiem Podhalańskim” powiedział prokurator Jacek Tętnowski.

