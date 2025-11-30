Pijany wójt spowodował kolizję. Teraz przeprasza

Wójt Przechlewa Andrzej Żmuda-Trzebiatowski przyznał, że w piątkowe popołudnie prowadził samochód pod wpływem alkoholu, doprowadzając do kolizji na ul. Dworcowej. 63-latek uderzył volkswagenem golfem w fiata ducato, po czym wycofał pojazd na pobliską posesję i oddalił się z miejsca zdarzenia. Kilka godzin później został zatrzymany przez policję na innej ulicy w Przechlewie. Badanie wykazało około 1,5 promila alkoholu w jego organizmie.

Policja zatrzymała pijanego wójta. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Zgłoszenie wpłynęło do służb przed godziną 17.00. Mężczyzna zatrzymany został nieco ponad 3 godziny później. – Został poddany badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Uzyskany wynik potwierdził stan jego nietrzeźwości – przekazała w rozmowie z radiem Weekend FM asp. sztab. Renata Konopelska, p.o. oficer prasowej KPP w Człuchowie.

Policja ustaliła, że wójt poruszał się przeciwnym pasem ruchu, co doprowadziło do kolizji z fiatem. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty – kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości oraz spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Grozi mu do trzech lat więzienia. Nikt nie został ranny.

Wójt Przechlewa przeprasza. Nie pamięta ucieczki z miejsca zdarzenia

W rozmowie z reporterem radia Weekend FM samorządowiec przyznał się do udziału w zdarzeniu i wyraził skruchę. – Otarcie samochodów i to wszystko. Przepraszam za to, że po prostu pojechałem samochodem pod wpływem alkoholu. Przepraszam wszystkich, jeżeli kogoś zawiodłem za to moje zachowanie – powiedział. Dodał, że nie pamięta momentu oddalenia się z miejsca kolizji ani okoliczności zatrzymania. – Nie powinno się to wydarzyć – podkreślił.

Żmuda-Trzebiatowski został zapytany także o dalsze plany związane ze swoim stanowiskiem. – Trudno mi powiedzieć. Ja uczciwie pracuję dla gminy i mieszkańców, realizuję ich marzenia – odpowiedział. Zaznaczył jednocześnie, że podobna sytuacja „nie miała miejsca od dłuższego czasu”.

Media przypominają, że to nie pierwszy raz, kiedy wójt został przyłapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu. W 2015 roku ukarano go grzywną i trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów.

