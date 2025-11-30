Żołnierz zginął na litewskim poligonie. Trwa śledztwo

Do zdarzenia doszło w piątek podczas treningu z użyciem ostrej amunicji moździerzowej. Poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy na miejscu, a następnie przewieziono do kliniki Santara w Wilnie. Litewskie służby medyczne przez całą dobę prowadziły zabiegi ratujące życie, jednak mężczyzna zmarł w wyniku bardzo poważnych, wielonarządowych obrażeń.

Władze Litwy żegnają belgijskiego żołnierza. „Składamy szczere kondolencje”

O tragedii poinformowały władze Litewskich Sił Zbrojnych. – Składamy szczere kondolencje rodzinie zmarłego żołnierza, jego kolegom i naszemu bliskiemu sojusznikowi, Belgii. Litwa wspiera Belgię w obliczu tej niezwykle bolesnej katastrofy – powiedział minister obrony Robertas Kaunas.

Premier Inga Ruginienė w mediach społecznościowych napisała, że „chwile takie jak te przypominają o ogromnej odpowiedzialności i ryzyku, jakie podejmują każdego dnia sojusznicy”, dodając wyrazy wdzięczności za służbę i poświęcenie żołnierza. Minister spraw zagranicznych Kęstutis Budrys zaznaczył z kolei, że Litwa „przeżywa tę żałobę razem z belgijskimi sojusznikami”.

Prezydent Gitanas Nausėda stwierdził, że „wszyscy dzielimy ból straty – zarówno przyjaciele z Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO, Litewskie Siły Zbrojne, jak i naród litewski”, i przypomniał, że obecność belgijskich żołnierzy „jest gwarancją bezpieczeństwa” dla regionu i wspólnoty transatlantyckiej.

Kolejna tragedia na poligonie w Podbrodziu. To tam zginęło czterech Amerykanów

Belgijskie oddziały stacjonują na Litwie od 2017 roku w ramach dowodzonej przez Niemcy Wielonarodowej Grupy Bojowej NATO. W komunikatach podkreślono, że władze litewskie współpracują z władzami belgijskimi w ustaleniu okoliczności zdarzenia oraz w kolejnych formalnościach związanych z opieką nad rodziną zmarłego i procedurami wojskowymi.

Litewskie władze zadeklarowały wsparcie dla rodziny zmarłego oraz gotowość do dalszej współpracy z Belgami i NATO w wyjaśnieniu przyczyn i zapobieganiu podobnym zdarzeniom w przyszłości.

To kolejna tragedia na poligonie w Podbrodziu. W marcu 2025 roku na jego terenie zginęło czterech amerykańskich żołnierzy, których pojazd opancerzony wpadł do bagnistej części terenu. Nadal nie są znane pełne okoliczności tamtego zdarzenia.

