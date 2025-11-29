Protesty sparaliżowały niemieckie miasto. Na transparentach antyfaszystowskie hasła

Tysiące demonstrantów z całych Niemiec pojawiło się w sobotę w Giessen, gdzie odbywał się kongres założycielski nowej młodzieżówki Alternatywy dla Niemiec. Masowe protesty przeciwko AfD doprowadziły do blokad dróg i wielogodzinnych opóźnień, a w kilku miejscach doszło do starć z policją.

Tysiące przeciw AfD na ulicach. Policja użyła armatek wodnych

Według organizatorów w mieście mogło pojawić się nawet 50 tys. protestujących, choć służby wstępnie oceniły ich liczbę na około 20 tys. Manifestanci, wśród których obecne były grupy antyfaszystowskie, skandowali hasła „Wszyscy razem przeciw faszyzmowi” i nieśli transparenty „Zatrzymać AfD” oraz „Śmierć nazistom”. Blokowano autostrady i ulice dojazdowe, a część uczestników docierała pieszo, by utrudnić rozpoczęcie wydarzenia.

Policja informowała o licznych incydentach. Funkcjonariusze byli obrzucani kamieniami i petardami, odpowiadali pałkami, gazem pieprzowym oraz armatkami wodnymi. Agencja DPA podała, że do szpitala trafiło około 10 osób z lekkimi obrażeniami. Na miejscu pracowało ok. sześciu tysięcy policjantów z 14 krajów związkowych, a okolice centrum wystawowego zabezpieczono barierkami i pojazdami opancerzonymi.

AfD uruchamia nową młodzieżówkę. Poprzednią zdelegalizowano

Protesty opóźniły początek kongresu, na którym utworzono nową organizację młodzieżową Generation Deutschland. Jej przewodniczącym został Jean-Pascal Hohm, polityk z Brandenburgii, uznawany za reprezentanta najbardziej prawicowego skrzydła partii. Poprzednia młodzieżówka Junge Alternative została rozwiązana po uznaniu jej przez kontrwywiad za organizację ekstremistyczną.

Szefowa AfD Alice Weidel podkreśliła, że oczekuje ścisłej współpracy młodzieżówki z partią macierzystą. – Oczekujemy, że cała organizacja młodzieżowa zostanie postawiona na stabilnych podstawach i będzie współpracować ramię w ramię z partią macierzystą, czyli z nami – powiedziała. W reakcji na protesty na platformie X oceniła, że „brutalny lewicowy tłum atakuje wolność słowa i zgromadzeń”.

Czytaj też:

Pilny komunikat Trumpa. „Do wszystkich linii lotniczych”Czytaj też:

Wojna dwóch generałów, jedno piekło. „Kraj złota tonie we krwi”