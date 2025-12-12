Syn europosłanki ciężko poturbowany. „Wjechał we mnie jak w powietrze”

Piątkowy poranek na Lubelszczyźnie przyniósł dwa tragiczne wypadki z udziałem pieszych. W Ciecierzynie, na oznakowanym przejściu, kierująca samochodem osobowym śmiertelnie potrąciła 40-letnią kobietę. Chwilę później, na drodze krajowej numer 17 w miejscowości Suchodoły, 39-latek prowadzący bus nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącej przez dobrze oświetlone przejście 84-letniej kobiecie. Seniorka trafiła do szpitala nieprzytomna, lekarzom nie udało się jej uratować.

„Wjechał we mnie jak w powietrze”. Radny opowiada o potrąceniu

W tym samym tygodniu ofiarą potrącenia został również lubelski radny Konrad Wcisło, prywatnie syn europosłanki Koalicji Obywatelskiej Marty Wcisło. Mimo licznych obrażeń przeżył, ale – jak podkreśla – jego doświadczenie powinno zwrócić uwagę na bezpieczeństwo pieszych.

– Wracałem ze sklepu i byłem na przejściu. Kierowca wjeżdżał z ulicy Związkowej w prawo w al. Spółdzielczości Pracy. Przepuścił jednego pieszego i wjechał we mnie jak w powietrze – relacjonuje radny w rozmowie z WP.

Opowiada, że auto zahaczyło go prawą stroną, przewiozło na masce. Potem mężczyzna upadł na beton na przystanku autobusowym.

Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Świadkowie przekazali policjantom dokładny opis pojazdu, co pozwoliło szybko ustalić sprawcę. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec Lublina, kierowca świadczący usługi przewozowe przez aplikację. Mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego i został objęty policyjnym dozorem.

– Kierujący przyznał się do spowodowania zdarzenia. Stwierdził, że widział, że w coś uderzył, natomiast nie miał świadomości, że potrącił człowieka – wyjaśnia podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Apel po wypadku. „Warto dbać o pieszych”

Radny opuścił już szpital, powoli wraca do siebie. Wyznał, że źle się czuje i jest cały poobijany. – Cierpię na klaustrofobię i mam z tym duży problem, bo ze względu na skręcony bark jestem w gipsie od pasa do szyi – mówi.

Wcisło podkreśla, że od lat apelował o większą troskę o bezpieczeństwo pieszych, o doświetlanie przejść czy montaż fotoradarów. – Wielokrotnie apelowałem o działania, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i śmiali się ze mnie internauci (...). A teraz sam stałem się przykładem tego, że naprawdę warto dbać o bezpieczeństwo, o pieszych – podsumowuje.

