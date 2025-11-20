Wstrząsający wypadek na S17. „Z samochodu wypadł pies”

36-letni kierowca wsiadł do samochodu osobowego, wcześniej umieszczając w nim swojego pupila.

I ruszył wzdłuż drogi ekspresowej S17 w kierunku Warszawy.

Mniej więcej na wysokości miejscowości Czyszkówek auto uczestniczyło w incydencie drogowym. Zakończył się on dachowaniem pojazdu – opisuje redakcja dziennika „Fakt” dnia 20 listopada (czwartek).

Czyszkówek. Wypadek osobówki. 36-latek znajdował się pod wpływem alkoholu

Z ustaleń mundurowych wynika, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu – poinformowała w rozmowie ze źródłem podkomisarz Małgorzata Pychner. Kierowca jest mieszkańcem Radomia (Mazowsze). Z nieznanych przyczyn nagle stracił panowanie za kółkiem – wtedy doszło do zdarzenia.

Szczegóły wypadku wstrząsającym przebiegu podała asystentka ds. prasowo-informacyjnych z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie. – W trakcie dachowania z samochodu wypadł pies, który został potrącony przez inne nadjeżdżające auto. Zwierzę zginęło na miejscu – mówi podkom. Pychner, cytowana przez „Fakt”.

Mazowsze. Dachowanie pojazdu na S17. Kierowca ma poważne kłopoty

Policjanci, którzy rychło zjawili się na miejscu, m.in. poddali 36-latka badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu – specjalistyczne urządzenie wykazało 0,3 promila. Jest to ilość, która kwalifikowana jest – według przepisów prawa – jako wykroczenie, nie jako przestępstwo.

Mundurowi ustalili ponadto, że mężczyzna „nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, co stanowi osobne naruszenie prawa”. – Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu i bez uprawnień 36-latek będzie odpowiadał przed sądem. Grożą mu poważne konsekwencje prawne, w tym wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów – informuje przedstawicielka garwolińskich służb.

Czytaj też:

Kompletnie pijany wiózł małe dzieci. W aucie leżały puste butelkiCzytaj też:

Bąkiewicz złamał sądowy zakaz? „Nawet policjanci są zdezorientowani”