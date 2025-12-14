Strajk w sieci marketów. Pracownicy na 2 godziny odeszli od kas

Na niedzielę zaplanowano strajk ostrzegawczy pracowników Kauflanda.

Strajk w Kauflandzie. Pracownicy na dwie godziny odeszli od stanowisk

Ogólnopolski strajk rozpoczął się o 12. Pracownicy sieci postanowili wstrzymać się od wykonywania obowiązków. Na dwie godziny odeszli od kas.

„W godzinach 12:00 — 14:00 odkładamy skanery, wózki i odchodzimy od stanowisk. Każdy pracownik ma pełne prawo przerwać pracę w czasie strajku — niezależnie od tego, czy jest członkiem związku zawodowego. Jedność wszystkich pracowników jest kluczowa, bo im więcej nas będzie, tym wyraźniej pokażemy, że handel zasługuje na realne zmiany” – zapowiedzieli związkowcy z OPZZ Konfederacji Pracy.

Celem strajku było skłonienie sieci Kaufland do podwyżek. Związkowcy i władze firmy od kilku miesięcy negocjują, ale nie doszli jeszcze do porozumienia. Strona pracownicza domaga się 1200 zł brutto podwyżki.

Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki. Sieć daje 200

Z „Faktem” rozmawiał Jakub Mazur z biura prasowego sieci Kaufland.

– Ponad 12 tys. pracowników Kaufland zatrudnionych na stanowisku sprzedawca/kasjer oraz pracownik porządkowy otrzyma od 1 stycznia 2026 r. wyższe wynagrodzenie. Od marca 2026 r. podwyżki otrzymają pracownicy na innych stanowiskach w marketach i logistyce – powiedział.

Związkowcy twierdzą, że wspomniana podwyżka to jedynie 200 zł brutto.

Kolejne rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzenia dla pracowników sieci zaplanowano na poniedziałek, 15 grudnia. Związkowcy nie wykluczają, że brak porozumienia doprowadzi do podjęcia decyzji o strajku generalnym. Decyzja o jego przeprowadzeniu zapaść miałaby po przeprowadzeniu referendum wśród pracowników sieci. Byłby to pierwszy w historii strajk generalny w sektorze handlu w Polsce. Strona związkowa nie wyklucza również innych kroków w celu wymuszenia spełnienia swoich postulatów.

„Może nadejść moment, w którym trzeba będzie wejść w spory zbiorowe w większości sieci handlowych i przeprowadzić solidarny, ogólnobranżowy strajk” – przekazali w jednym z wcześniejszych komunikatów.

