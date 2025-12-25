Polacy podejrzani o zabójstwo Niemców. Zabarykadowali się w wilii na blisko dobę

Do zabójstw dojść miało w wilii w Elche (prowincja Alicante, Walencja). Podejrzanymi o popełnienie wstrząsających przestępstw są Polacy, którzy doprowadzili także do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u trzeciego Niemca.

O szczegółach sprawy informuje m.in. La Sexta. Mężczyźni zostali poproszeni przez właściciela nieruchomości z niemieckim obywatelstwem o przylot do Hiszpanii. Wtedy doszło do „wyjątkowo brutalnego ataku” – jak w rozmowie z redakcją stacji informują przedstawiciele służb.

Ofiary zaatakowane miały zostać przez napastników przy użyciu kijów i tępych narzędzi. Jeden z Niemców przeżył – znajduje się obecnie w stanie krytycznym w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche.

Hiszpania. Zbrodnia w Elche wyszła na jaw, gdy podejrzani usiłowali umieścić ciała w samochodzie

Wszystko wyszło na jaw, gdy podejrzani mieli próbować włożyć ciała do auta – zostali bowiem zauważeni przez sąsiada. Świadek wezwał na miejsce policję.

Powód ataku nie jest jeszcze znany – są jedynie hipotezy, w tym np. ta o dzikich lokatorach. Polacy mieli zajmować dom, a właściciel i pozostali Niemcy najprawdopodobniej chcieli się ich stamtąd pozbyć – wtedy doszło do awantury.

Po tym, jak zabójstwa i pobicie wyszły na jaw, podejrzani mieli zabarykadować się w wilii na prawie dobę. Ostatecznie jednak wyciągnęła ich stamtąd formacja paramilitarna Guardia Civil.

