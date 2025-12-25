Ratownicy weszli do budynku. Po akcji trafili do szpitala

Do zdarzenia doszło w Wigilię. W środę (24 grudnia), do domu w Stalowej Woli, wezwano straż pożarną i karetkę pogotowia.

Jak relacjonuje portal Wolsztyn 112, ci pierwsi rozpoczęli reanimację krążeniowo-oddechową, by przywrócić funkcje życiowe u kobiety. Ich starania nie przyniosły jednak oczekiwanego skutku. 44-latka została zabrana do pobliskiego szpitala, gdzie niestety wkrótce zmarła.

Wielkopolska. Ratownicy trafili do szpitala po interwencji w Opalenicy

Nie była ona jednak jedyną obecną osobą w domu – przebywały tam jeszcze cztery inne osoby – pomocy medycznej wymagała matka 44-latki, która uskarżała się na złe samopoczucie. Ona także trafiła do placówki medycznej. Obie kobiety prawdopodobnie zatruły się tlenkiem węgla.

Ratownicy, którzy brali udział akcji, w pewnym momencie też zaczęli odczuwać symptomy świadczące o podwyższonym stężeniu CO w ich organizmach. Dwaj przedstawiciele służb med. zostali przewiezieni do szpitala.

Strażacy sprawdzili miernikami, czy w powietrzu, w pomieszczeniach, obecny jest czad w zbyt dużej ilości. Po potwierdzeniu ich przypuszczeń przewietrzyli dom.

