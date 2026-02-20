Alarmujące prognozy dla Polski. Seniorzy będą mieli problem? Tak zmieni się demografia

Prognozy demograficzne dla Polski wskazują, że w latach 2023 – 2060 populacja osób w wieku powyżej 75. roku życia wzrośnie dwukrotnie, do 5,8 miliona – wynika z raportu BKG dotyczącego rynku opieki długoterminowej w naszym kraju. Wyniki badań sugerują, że znaczna liczba takich osób doświadcza narastających problemów zdrowotnych i wymaga różnego rodzaju wsparcia.

Na koniec 2024 roku w Polsce działały 1 583 domy opieki, w tym 903 Domy Pomocy Społecznej (57 proc. udziału) oraz 680 Prywatnych Domów Opieki Całodobowej (43 proc.), które dysponowały łącznie około 112 tysiącami miejsc. Z kolei zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych było razem 618. Zdecydowaną większość stanowiły ZOL-e (455 placówek, co przełożyło się na 73,6 proc. udziału). Oba typy placówek miały w sumie ponad 39 tys. miejsc.

Wyniki badań są jednoznaczne, tyle brakuje Polsce do europejskiej czołówki. Dane nie kłamią

Biorąc pod uwagę, że miejsc w placówkach opiekuńczych było ponad 151 tys., wskaźnik dostępności miejsc dla osób powyżej 75. roku życia wyniósł pięć proc., a po odjęciu miejsc w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych spada do 3,7 proc. Wynik ten jest poniżej wartości obserwowanych w wybranych krajach europejskich (np. Belgii – 13,3 proc., Niemiec – 13,1 proc., Holandii – 9,7 proc., Francji – 8,6 proc., Norwegii – 8,2 proc., czy Szwecji – 7,9 proc.).

Średni czas oczekiwania na miejsce w DPS-ie wynosił ok. pół roku, przy ok. dwóch miesiącach w Prywatnych Domach Domy Opieki Całodobowej. Z podsumowania raportu możemy przeczytać, że „doświadczenia innych europejskich państw (m.in. Holandii czy Niemiec) dowodzą, że efektywny system opieki długoterminowej dla osób starszych powinien opierać się głównie na usługach środowiskowych świadczonych w ramach mieszkalnictwa wspomaganego”.

Alarmujące prognozy dla Polski. Spore wyzwanie w obliczu negatywnych predykcji

Jak podkreślono „instytucjonalna opieka całodobowa powinna stanowić uzupełnienie i być skierowana do seniorów, których stan zdrowia wymaga opieki 24/7”. Polsce wiele brakuje do holenderskiego poziomu opieki instytucjonalnej, uznawanego za jeden z najbardziej efektywnych w Europie. Naszemu krajowi na koniec 2024 r. brakowało 33 tys. dostępnych miejsc. Z kolei w 2040 r. uwzględniając obecne predykcje demograficzne, ta liczba powinna wynosić 276 tys. miejsc.

