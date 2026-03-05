Ciemne chmury nad Palikotem. Wierzyciele czekają na 240 mln zł

Powróciła głośna sprawa, dotycząca spółki z branży alkoholowej – Manufaktury Piwa, Wódki i Wina – której prezesem jest Palikot. Były polityk – twórca partii Twój Ruch – a swego czasu nawet kandydat na prezydenta w roku 2015, wszedł do świata biznesu, ale nie odniósł sukcesu.

W toku jest postępowanie upadłościowe MPWiW – nowe informacje w sprawie tego, na jakim jest ono etapie, pozyskała od syndyka redakcja „Faktu”.

Dziennik skontaktował się z Leszkiem Kolczyńskim, który przekazał, że „likwidacja składników masy w postaci drobnych ruchomości trwa”. „Syndyk uzyskał zgodę sędzi komisarz na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i w najbliższym czasie zostanie ogłoszony w prasie i internecie konkurs z terminem rozstrzygnięcia na początek kwietnia” – poinformował.

Podał ponadto, że wierzyciele (łącznie 1,4 tysiąca osób) zgłosiło wierzytelności o łącznej sumie 240 mln PLN. Są one teraz weryfikowane. „To czynność pracochłonna z uwagi na brak kompletnych dokumentów księgowych w MPWiW. Faktyczna liczba wierzycieli i kwota wierzytelności będzie znana po złożeniu listy wierzycieli. Aktualnie sporządzona została lista wierzytelności obligatariuszy” – wskazał rozmówca „Faktu”.

Kiedy dojdzie do podziału pierwszych odzyskanych środków między wierzycieli?

Pod młotek idą teraz drobne ruchomości. „Za niewielkie kwoty, dopiero sprzedaż ZCP [zorganizowana część przedsiębiorstwa – przyp. red.] powinna przynieść znaczący wpływ (według wyceny – około 23 mln zł)” – ujawnił Kolczyński. Jak dodał, „pierwszy plan podziału środków dotyczył będzie wyłącznie obligatariuszy (wierzytelności zabezpieczone) i realizowany będzie po zatwierdzeniu listy wierzytelności przez Sędziego Komisarza i sprzedaży ZCP-u. Termin sporządzenia planu podziału dla pozostałych wierzycieli w tym momencie nie jest możliwy do określenia”.

Syndyk został zapytany przez redakcję o to, czy ma kontakt z Palikotem. Przyznał, że tak, ale uzyskiwane od niego informacje „nie w pełni zaspokajają potrzeby postępowania upadłościowego”.

A co ws. śledztwa, które prowadzone jest przez organy ścigania? „Zostało przedłużone do dnia 27 lipca 2026 roku. Na bieżąco wykonywane są czynności dowodowe, które mają na celu zobrazowanie pozostających w zainteresowaniu organów ścigania kampanii m.in. inwestycyjnych, pożyczkowych w różnych spółkach należących do Grupy Kapitałowej Manufaktura Piwa, Wódki i Wina” – poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej ujawniła ponadto, że „uzupełniono zarzuty podejrzanemu”. Obecnie jest ich dziewięć. Dotyczą „wprowadzenia w błąd 145 inwestorów” i „pokrzywdzenie ich na łączną kwotę ponad 13 mln zł”. Przedstawicielka PK wskazała, że w tej chwili „trwa analiza zgromadzonej dokumentacji, przepływu środków finansowych, której efekty pozwolą na ocenę tych zachowań pod kątem prawno-karnym”. „Niewykluczone jest w najbliższych miesiącach zakończenie części wątków i w tym zakresie podjęcie decyzji merytorycznej” – podała.

Palikot spotkał się z Wałęsą. Dał mu „Dziennik z więzienia”

Co ciekawe, w drugiej połowie lutego tego roku Palikot spotkał się z byłym prezydentem i laureatem Pokojowej Nagrody Nobla – Lechem Wałęsą.

Biznesmen wręczył byłej głowie państwa swoją najnowszą książkę – „Dziennik z więzienia”.

Czytaj też:

Jarosław Kaczyński jako larwa. PiS oburzone po wystawie w PECzytaj też:

Rząd reaguje na sytuację przy granicy polsko-białoruskiej. MSWiA o „stałej presji”