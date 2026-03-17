Polaków czeka wyjątkowy, kosmiczny spektakl. Kiedy oglądać niebo?

Tym niezwykłym zjawiskiem jest zaćmienie Słońca – i to nie byle jakie. Jak podaje „Fakt”, powołując się na opinie ekspertów, ma być to „wydarzenie stulecia”. W biały dzień na Ziemi zapadnie ciemność – i to nawet na aż sześć minut i 22 sekundy.

Dziennik przypomniał, że rekordowy czas trwania zaćmienia żółtego karła (centralnej gwiazdy w naszym układzie planetarnym, będącym częścią Drogi Mlecznej – galaktyki spiralnej) to siedem minut. Do jego pobicia zabraknie więc ponad 40 sekund.

Kiedy spojrzeć w niebo, by być świadkiem wydarzenia, które zapisze się na kartach historii?

„Zaćmienie stulecia” już wkrótce. Tę datę powinien zapisać sobie każdy pasjonat kosmosu

Jak wskazuje źródło, cień, który Księżyc – jedyny ziemski satelita – rzuci na Słońce, będzie miał szerokość ok. 258 km.

I chociaż zaćmienie będzie widoczne w niektórych krajach Europy, Afryki i Azji, to jednak w Polsce doświadczymy jedynie namiastkę zjawiska. Najlepiej pod względem obserwacyjnym będą mieli mieszkańcy na południu kraju – zobaczą bowiem tarczę żółtego karła przysłoniętą w nawet 40 proc. Na północy obywatele mogą liczyć na ok. 25-30 proc.

Kiedy dojdzie do tego wyjątkowego wydarzenia? 2 sierpnia 2027 roku.

Zaćmienie Słońca. O co chodzi w tym spektakularnym zjawisku?

Zaćmienie Słońca to sytuacja, gdy Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem, przez co światło, które emitowane jest przez centralną gwiazdę układu, zostaje przysłonięte przez satelitę i nie dociera do naszej planety.

Wyróżnia się kilka rodzajów zaćmienia – całkowite (gdy Księżyc całkowicie zasłania tarczę Słońca), częściowe (gdy tylko część Słońca jest zakryta), pierścieniowe (gdy Księżyc jest trochę dalej od Ziemi i nie zakrywa całego Słońca) i hybrydowe (zdecydowanie najrzadsze – gdy w różnych miejscach na Ziemi może być widoczne jako całkowite lub pierścieniowe).

