Tragedia w Łódzkiem, wybuch gazu zabił nastolatkę. Służby znają przyczynę?

W sobotę 2 maja w Anielinie w województwie łódzkim doszło do wybuchu gazu w budynku mieszkalnym. Eksplozję słyszano około godziny 10:20.

Anielin. Tragiczne skutki wybuchu gazu

Rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi bryg. Jędrzej Pawlak przekazał tragiczną informację. W zdarzeniu śmierć poniosła dziewczynka w wieku 15-16 lat.

Wybuch poważnie ranił też 40-letnią kobietę. Z poparzeniami ciała III stopnia została ona przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Wybuch gazu w Łódzkiem. Znamy wstępną ekspertyzę

Do szpitala odwieziono też około 20-letnią kobietę, u której stwierdzono objawy szoku. W budynku w chwili wybuchu znajdowała się jeszcze jedna osoba na wózku medycznym. Strażacy ewakuowali ją, a medycy nie stwierdzili u niej żadnych dolegliwości.

Jak donosi RMF24, służby wstępnie ustaliły przyczynę eksplozji. Miało do niej doprowadzić rozszczelnienie się wężyka gazowego. Po sprawdzeniu budynku eksperci orzekli też, że wybuch nie naruszył jego konstrukcji.

