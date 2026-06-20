Gdzie na grzyby w ten weekend? Najnowsza mapa ujawnia najlepsze kierunki

Przypominamy, podczas grzybobrania należy się upewnić, że znalezione okazy są bezpieczne dla naszego zdrowia. Warto w tym celu skorzystać z atlasów lub specjalnych aplikacji. Można też skorzystać z darmowego doradztwa fachowców w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Warto też pamiętać, że grzyby należy zbierać do wiklinowych koszy, aby zapobiec ich psuciu.

Mapa grzybów 2026. Gdzie jest ich teraz najwięcej?

Według danych ze strony grzyby.pl najwięcej okazów różnego rodzaju grzybów znajdziemy obecnie w województwach: wielkopolskim (w okolicy Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, a także Leszna), zachodniopomorskim (między Kołobrzegiem a Mielnem), pomorskim (okolice Łeby), wielkopolskim (niedaleko Piły), lubelskim (w pobliżu Chełma) oraz kujawsko-pomorskim (w okolicy Chojnic), dolnośląskim (niedaleko Wrocławia) i łódzkim (lasy w pobliżu Łodzi).

Jakie grzyby są teraz w lasach?

Z relacji grzybiarzy wynika, że najwięcej jest teraz w lasach prawdziwków, kurek, podgrzybków, kurek czerwonych, maślaków, usiatków, gołąbków oraz koźlarzy.

Jeden z użytkowników podzielił się swoimi obserwacjami z Wałcza (woj. zachodnio-pomorskie). Przekazał, że dostrzegł grzyby „głównie pod młodymi bukami” . Miały tam być kurki, a także kozaki czerwone. „Na wysyp trzeba poczekać jeszcze kilka dni. Aktualnie wszelkie kurkowe place są odwiedzane i ryte przez dziki. Stąd i zbiory ograniczone” – dodał.

Z kolei inna osoba poinformowała, że w pow. garwolińskim (woj. mazowieckie) zaobserwowała ślady grzybów „tylko na obrzeżach lasu” . „Nie spotkałem ani jednego grzybiarza i nie było też śladów ich obecności. Najwięcej widziałem muchomorów plamistych, trafiły się też drobnołuszczaki jelenie i wrośniaczek sosnowy. Do koszyka wpadły dwa borowiki usiatkowane i jeden koźlarz babka” – przekazał internauta.

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