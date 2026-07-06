Miliony na oczyszczanie Bałtyku? Prokuratura: wyłudzono ponad 7,5 mln zł

6 lipca Prokuratura Regionalna w Gdańsku poinformowała, że na jej polecenie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięcioro osób na terenie województw małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego, które są podejrzane o wyłudzenie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czego dotyczy śledztwo prokuratury?

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prok. Mariusz Marciniak przekazał, że śledztwo dotyczy „doprowadzenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości przekraczającej 7,5 mln zł” .

Chodzi także o „posługiwanie się nierzetelną dokumentacją i fakturami VAT o wartości blisko 14 mln zł ” . Dokumenty dotyczyły “projektu badawczo-rozwojowego, polegającego na opracowywaniu technologii lokalizacji, wydobycia i unieszkodliwienia bezpośrednio na morzu, z wykorzystaniem mobilnej instalacji pływającej, zatopionych w obrębie Morza Bałtyckiego bojowych środków trujących (amunicji chemicznej)” .

Prokuratura postawiła zarzuty pięciu osobom

Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że pięcioro osób usłyszało zarzuty. Dwie z nich zostały aresztowane na trzy miesiące. Podejrzani prowadzili działalność gospodarczą m.in. w branży geofizycznej i geologicznej.

„Funkcjonariusze CBA przeprowadzili przeszukania w 13 lokalizacjach (...), zabezpieczając liczne dokumenty, w tym obszerną dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki danych. Pozyskane dowody rzeczowe, będą przedmiotem dalszych analiz śledczych” – poinformował prok. Mariusz Marciniak.

Jak dodano, „podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przedłożyli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nierzetelne dokumenty dotyczące rzeczowego i finansowego postępu realizacji projektu, obejmujące między innymi fikcyjne koszty zakupu specjalistycznych urządzeń, mobilnej komory technologicznej oraz systemu neutralizacji bojowych środków trujących” .

Według materiału dowodowego dokumenty kosztowe „nie odzwierciedlały rzeczywistego zaawansowania realizacji projektu i faktycznej wartości wykazanych urządzeń i usług, a rzekomo innowacyjny system neutralizacji bojowych środków trujących, wykonany i prezentowany na potrzeby projektu, zdaniem ekspertów nie posiadał indywidualnych cech prototypowych” .

Zdaniem prokuratora działania te „doprowadziły Narodowe Centrum Badań i Rozwoju do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości przekraczającej 7,5 mln zł” .

Postawione zarzuty dotyczą nieprawidłowości, do których miało dochodzić w latach 2023–2024. Zakres zarzutów zależy od funkcji pełnionej przez poszczególne osoby w realizacji całego projektu.

„Postanowienia o przedstawieniu zarzutów obejmują między innymi: wyłudzenie dofinansowania, oszustwo dotyczące mienia wielkiej wartości, przedkładanie nierzetelnych dokumentów w celu wyłudzenia środków publicznych, posługiwanie się nierzetelnymi fakturami VAT, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa skarbowe związane z rozliczeniami podatku od towarów i usług” .

Wobec trzech pozostałych osób zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Obejmują one poręczenia majątkowe, dozór policyjny, zakaz kontaktu z określonymi osobami, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Jak poinformowano, tzw. zbrodnie vatowskie są zagrożone karą od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast wyłudzenia dotyczące mienia o wartości większej niż 5 mln zł są zagrożone karą pozbawienia wolności od trzech do 20 lat. Za przestępstwa skarbowe grozi natomiast kara grzywny lub pozbawienia wolności, bądź obie jednocześnie.

Śledztwo zostało przedłużone do 14 lutego 2027 r.

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