Rymanowski tłumaczy się z głośnego wywiadu. Widziały go miliony Polaków

Bogdan Rymanowski – znany dziennikarz i założyciel popularnego youtube'owego kanału „Rymanowski Live”, który subskrybuje już blisko 750 tys. osób – jesienią ubiegłego roku opublikował głośny wywiad z Grażyną Cichosz. Gościni jest ekspertką m.in. ds. technologii żywności.

W trakcie rozmowy z ust Cichosz padły tezy, które przez część ekspertów (m.in. lekarzy czy dietetyków) poddane zostały krytyce. Chodziło m.in. o wypowiedzi dotyczące soi, powodującej rzekomo „choroby, których 30 lat temu nie było” – czyli stwierdzenia, które nie mają poparcia w danych naukowych.

Rymanowski został zaproszony do redakcji jednego z dzienników – wystąpił w podcaście „PrzełoMY”, który publikowany jest na kanale „Fakt GWIAZDY”.

„Jesteśmy tylko ludźmi”

Rozmowę poprowadziła Monika Richardson, która zadała swojemu gościowi pytanie, czy „ma obawę, że stał się guru antyszczepionkowców”. – Nie, nie mam takiej obawy. Co więcej, uważam że powinienem wysyłać co roku butelkę szampana wszystkim tym, którzy mnie zaatakowali za ten wywiad. Dlatego, że ta krytyka tak naprawdę sprawiła, że mój kanał stał się jeszcze bardziej popularny. To nie jest coś, do czego dążyłem – zastrzegł. Wskazał też, że o samych szczepionkach Cichosz „mówiła mało”.

Richardson zastanawiała się, czy Rymanowski nie powinien kontrować tez wygłaszanych przez ekspertkę – np. dotyczących „rakotwórczych tłuszczy roślinnych” czy hipercholesterolemii, która ma być wyłącznie „mitem”. – Jak to jest, że Ty, jako doświadczony redaktor, mówisz: „Aha”, a nie: „Pani profesor, to jest antynaukowe, co pani mówi”? – pytała dziennikarza prowadząca. – Ten wywiad sprawił, że sprawa ta stanęła w centrum debaty publicznej. Wszyscy ci, którzy mają inne zdanie od pani prof. Cichosz, mogli wyartykułować swoje myśli, skrytykować, powiedzieć co jest niezgodne z nauką – stwierdził w odpowiedzi.

Dodał, że „jest tylko dziennikarzem, a nie technologiem żywienia czy lekarzem”. – Zawsze są pewne rozmowy, gdy brakuje ci jednego pytania. Ktoś może powiedzieć, dlaczego go nie zadałeś. Tak się zdarzyło, jesteśmy tylko ludźmi. Nigdy nie prowadzę wywiadu idealnie – przyznał.

Czytaj też:

Wywiad Rymanowskiego rozpętał burzę. Internet podzielony, dziennikarz odpowiada Czytaj też:

Bogdan Rymanowski na okładce „Newsweeka”. Odpowiada Tomaszowi Lisowi