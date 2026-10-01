Minister zawiesza rektora krakowskiej uczelni. Decyzja pomimo orzeczenia sądu

Nowa decyzja w sprawie władz Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Minister nauki Marcin Kulasek zawiesił prof. Piotra Borka w pełnieniu obowiązków rektora. Resort poinformował o tym w środę w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnił, ten krok ma zapewnić uczelni stabilne działanie i umożliwić jej normalne funkcjonowanie.

Sąd uchylił odwołanie. Minister zawiesił rektora UKEN

Decyzja zapadła po tym, jak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wcześniejsze odwołanie prof. Borka. Ministerstwo przedstawiło własną ocenę rozstrzygnięcia.

Według relacji resortu sąd dostrzegł naruszenia przepisów, ale uznał, że miały one charakter zwykły. Minister nie zgadza się z tą oceną. W jego opinii przewinienia rektora były uporczywe i rażące. Wcześniej Marcin Kulasek skierował wniosek do kolegium elektorów uczelni.

Kto przejmuje obowiązki rektora UKEN?

Zawieszenie prof. Borka oznacza natychmiastowe przejęcie jego obowiązków przez dr. hab. Wojciecha Bąka, najstarszego członka senatu UKEN. Bąk zastępował już rektora pod koniec 2025 r.

Spór o władze krakowskiego uniwersytetu trwa od listopada 2025 r. Wtedy prof. Borek stracił stanowisko po wcześniejszej interwencji ministra. Uchylenie tamtej decyzji przez sąd i obecne zawieszenie to kolejne etapy kryzysu wokół kierownictwa uczelni.

Zwolnienia pracowników wśród zarzutów. Borek je odrzucał

Jednym z zarzutów wobec prof. Borka było wręczanie wypowiedzeń osobom przebywającym na urlopach. Rektor odrzucał te oskarżenia.

Krytycy zrzeszeni w Komisji Międzyzakładowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” zarzucali mu także bezwzględny styl zarządzania. W trakcie jego kadencji pracę straciło ponad 100 osób. Część spraw zakończyła się korzystnie dla zwolnionych pracowników.

Obrońcy rektora wskazują na finanse uczelni

Prof. Borka wspierają członkowie kolegium rektorskiego. Przekonują, że restrukturyzacja była trudna, lecz uchroniła uniwersytet przed bankructwem. Według zwolenników rektora przeprowadzone zmiany pozwoliły również pozyskać nowe fundusze i ustabilizować sytuację finansową UKEN. To ich argumenty w obronie sposobu zarządzania uczelnią przez prof. Borka.

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