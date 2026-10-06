Polacy dostaną broń od Szwedów. „W ramach misji NATO”

– Wyślemy systemy obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski – w ramach misji NATO – ogłosił 6 października szef szwedzkiego rządu.

Stacja SVT (Sveriges Television) przekazała, że oprócz broni przyjedzie tu także 100 szwedzkich żołnierzy.

Zagrożenie ze strony Rosji. Szwecja postanowiła wesprzeć Polskę

Kristersson zwrócił uwagę na rosnące zagrożenie wojskowe ze strony Rosji – właśnie te okoliczności skłoniły państwo do takiego gestu. Premier ujawnił, że zadaniem szwedzkiej armii będzie ochrona węzła logistycznego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na polskim lotnisku (na Podkarpaciu – w Rzeszowie). – I zapewnienie transportu ważnego sprzętu na Ukrainę – zaznaczył.

Operacja wojskowa rozpocznie się w grudniu tego roku i potrwa kilka miesięcy.

Więcej informacji wkrótce...