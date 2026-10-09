Poseł KO skrytykował rządowy projekt. „Pod publiczkę”

Chodzi o Roberta Dowhana – członka Koalicji Obywatelskiej, który po raz kolejny, jak zwróciła uwagę redakcja „Rzeczpospolitej”, skrytykował obóz rządzący.

Które konkretnie narzędzie jako „nieskuteczne” w walce o poprawę bezpieczeństwa na drogach ocenia poseł KO? Rząd Donalda Tuska planuje nowelizację, która zaostrzy przepisy za objeżdżanie zapór, wjeżdżanie na czerwonym świetle na przejazdy kolejowe, a także za spowodowanie katastrofy w komunikacji. Kierowcy, który dopuści się wymienionych wykroczeń lub przestępstw groziło będzie kolejno: zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące (jak w przypadku m.in. przekroczenia prędkości o 50 km na godz. w terenie zabudowanym) i zakaz prowadzenia pojazdów (na okres co najmniej trzech lat).

To reakcja ministerstwa infrastruktury na doniesienia o wypadkach w obrębie lub na przejazdach kolejowych. Przykład? Na początku września na Mazowszu – w m. Sokolniki Mokre – pod pociąg pasażerski wjechał samochód ciężarowy, w wyniku czego doszło do wykolejenia i przewrócenia części składu. Głos ws. zabierał premier, który podkreślał, że Rada Ministrów „musi pilnie rozpocząć pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe mimo zapór, czerwonych świateł”. – To się musi skończyć. Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy je łamią. Moje propozycje będą bardzo twarde – zaznaczał.

Poseł KO skrytykował projekt rządu Koalicji 15 Października. „Pod publiczkę”

Do resortu resortu Dariusza Klimczaka wpłynęła niespodziewanie interpelacja poselska Dowhana, który stwierdził, że proponowane przez ministerstwo zmiany są „pod publiczkę”, „populistyczne” i „nie dadzą żadnego efektu”. „Dla kierowcy, który wjeżdża na przejazd kolejowy bez kontroli, przy czerwonym świetle, i tak karą jest prawdopodobnie śmierć. Zabieranie prawa jazdy to działanie niedające żadnego wymiernego efektu” – ocenił (cytat za dziennikiem „Rz”).

Co więc trzeba zrobić? Poseł KO ma rozwiązanie. „Na każdym przejeździe, na którym jest sygnalizacja świetlna, wprowadzić pomarańczowe (żółte) światło, tak jak na skrzyżowaniach, i zapalać je na kilka czy nawet kilkanaście sekund wcześniej, zanim pojawi się czerwone. (...) W niektórych krajach widziałem sekundniki, które sygnalizowały czas do momentu zapalenia czerwonego światła i opuszczenia rogatek” – zasugerował.

A to nie koniec – według parlamentarzysty można byłoby przesunąć rogatki dalej od torów, a samorządy powinny „na bieżąco wycinać krzaki i zarośla, które w wielu przypadkach ograniczają widoczność”.

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