Pegasus poza pełną kontrolą CBA. Nowe ustalenia ABW i mocne słowa Tuska

Prokuratura Krajowa ujawniła ustalenia dotyczące bezpieczeństwa i działania Pegasusa. Publikacja zbiega się z zapowiedzią przedstawienia jawnej części raportu sejmowej komisji śledczej. Według jej przewodniczącej Magdaleny Sroki dokument ma zostać zaprezentowany w poniedziałek 12 października w południe. Prace trwały ponad dwa lata.

Tusk o zakupie Pegasusa. „Zapłacili ponad 30 mln zł”

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych premier stwierdził, że Polska zapłaciła izraelskiej firmie ponad 30 mln zł za narzędzie inwigilacji, nad którym nie miała rzeczywistej kontroli. Na zakup przeznaczono m.in. 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Według Tuska system przekazywał na stronę izraelską dane obywateli, w tym liderów opozycji i prokuratorów. Premier powiedział też, że umowa wykluczała używanie Pegasusa do kontroli numerów z Rosji, Białorusi i Korei Północnej.

— Tak naprawdę mówimy o zbrodni stanu i za to będą odpowiadać — zapowiedział szef rządu.

Dane opuszczały Polskę. Co ustalili biegli ABW?

Z komunikatu prokuratury wynika, że CBA nie miało pełnej kontroli nad systemem. Część jego elementów pozostawała pod kontrolą producenta, co uniemożliwiało niezależne sprawdzenie wszystkich procesów przesyłania i przechowywania informacji. Biegli potwierdzili, że dane opuszczały terytorium Polski. Przesyłano je przez sieć serwerów w różnych częściach świata, zarządzaną przez producenta i pozostającą poza kontrolą CBA.

Producent miał techniczną możliwość dostępu do materiałów z kontroli operacyjnych. Opinie nie przesądzają jednak, czy faktycznie uzyskał dostęp do danych z konkretnych kontroli.

Pegasus sięgał po wiadomości sprzed rozpoczęcia kontroli

System mógł być instalowany na telefonach z Androidem i iOS bez wiedzy i zgody użytkowników. Umożliwiał pozyskiwanie SMS-ów, e-maili i korespondencji z komunikatorów, także sprzed rozpoczęcia kontroli operacyjnej, jeśli wiadomości nadal znajdowały się na urządzeniu.

Pegasus pozwalał również uruchamiać mikrofon i kamerę, rejestrować dźwięk oraz obraz na żywo i wykonywać zrzuty ekranu.

Siedem osób z zarzutami. Śledztwo trwa

Postępowanie wszczęto 18 marca 2024 r. Obejmuje legalność kontroli operacyjnych, wykorzystanie pozyskanych informacji oraz bezpieczeństwo systemu. Zarzuty usłyszało siedem osób, w tym byli szefowie CBA, ABW i SKW: Ernest B., Piotr P. oraz Maciej M. Zarzuty w całym śledztwie dotyczą m.in. dopuszczenia do korzystania z Pegasusa bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa, bezprawnego przekazania materiałów z kontroli Romana Giertycha oraz doprowadzenia do bezpodstawnych kontroli operacyjnych.

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