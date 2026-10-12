To może być skutek serii ataków w szkołach. Ekspert bije na alarm: Próba wprowadzenia zakamuflowanej cenzury

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem serii incydentów z udziałem młodych nożowników w polskich szkołach. Ten tydzień będzie spokojniejszy, m.in. dzięki powrotowi patroli policyjnych w okolice placówek?

Dariusz Loranty: Mieliśmy do czynienia z ewidentną psychozą społeczną. Mówię to jako ekspert, ale też jako ojciec 15-latka, którego w ubiegły piątek bez wahania wysłałem do technikum.

Nie obawiał się pan? Telefony od znajomych, którzy dzwonili z pytaniem, czy puszczać dzieci do szkoły, pewnie się urywały.

W czwartek wieczorem i w piątek od siódmej rano telefon nie przestawał dzwonić. Znajomi z okolicy pytali, co robić. Odpowiadałem krótko: należy wysłać dziecko do szkoły. To, co obserwowaliśmy, to klasyczne naśladownictwo – zjawisko bardzo podobne do efektu Wertera w przypadku samobójstw. Kiedy młody człowiek, niedojrzały emocjonalnie i działający nielogicznie, zrobi „wielki numer” i robi się o nim głośno, informacja błyskawicznie dociera do tysięcy rówieśników w ich własnych bańkach informacyjnych, zamkniętych grupach, pomijając tradycyjne media. W tej grupie zawsze znajdzie się inny zaburzony emocjonalnie nastolatek, dla którego taki komunikat staje się silną podnietą do realizacji tego, co od dawna chodziło mu po głowie.