Wałęsa nie wytrzymał po wyborach w Krakowie. Wystarczyło jedno zdanie

Mieszkańcy Krakowa zdecydowali, kto obejmie urząd prezydenta miasta. W drugiej turze zwyciężył Łukasz Gibała, który pokonał Monikę Piątkowską, kandydatkę popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL.

Po podliczeniu wszystkich głosów Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że Łukasz Gibała zdobył 62,12 proc. poparcia, co oznacza 161 184 oddane na niego głosy. Jego rywalka uzyskała 37,88 proc., czyli 98 306 głosów. Do urn poszło 44,27 proc. uprawnionych do głosowania.

Tusk o wynikach wyborów w Krakowie

Rezultat wyborów skomentował Donald Tusk. – Absolutnie szanuję wynik tych wyborów. Jak państwo wiecie, byłem autorem i gorącym obrońcą idei bezpośredniego wyboru burmistrza, wójta, prezydenta, tak, aby to mieszkańcy, a nie stołeczne instytucje, decydowały o tym, kto jest ich gospodarzem – powiedział szef rządu.

– Niezależnie od tego, że bardzo stawiałem na panią senator Monikę Piątkowską i miałem wynikające z moich wieloletnich osobistych doświadczeń z panem Gibałą obiekcje co do jego kandydatury, ale wyrok, decyzja wyborców Krakowa jest dla mnie święta i w ogóle nie ma o czym dyskutować – dodał.

Premier odniósł się również do komentarzy prawicowych polityków dotyczących krakowskiego głosowania. Jak stwierdził, „bawią go uwagi” przedstawicieli tego środowiska, ponieważ — w jego ocenie — poniosło ono w mieście dotkliwą porażkę. – Konfederacja nawet nie zdołała zebrać podpisów. Kandydat PiS-u nie był w stanie wejść do drugiej tury. Tak, kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską przegrała w drugiej turze z panem Gibałą. I trzeba się z tym pogodzić – ocenił Donald Tusk.

Szef rządu zwrócił uwagę, że „tylko Koalicja Obywatelska zdała ten egzamin wchodząc do drugiej tury i zyskując blisko 40 procent głosów”. – Za mało, żeby wygrać, wystarczająco, żeby zamknąć usta politykom PiS-u i Konfederacji – przyznał.

Aleksander Miszalski zwrócił się do Łukasza Gibały

Wynik wyborów skomentował także Aleksander Miszalski, który stracił stanowisko w wyniku majowego referendum.

„Chociaż sprawach się nie zgadzamy, to życzę Ci powodzenia i mądrych decyzji. Niezależnie od politycznych sporów Kraków jest naszym wspólnym dobrem, a jego przyszłość musi być ważniejsza niż osobiste ambicje. Mam nadzieję, że Łukaszu będziesz dobrym prezydentem. Będę jednak czujnie przyglądał się Twojej pracy oraz realizacji obietnic z okresu kampanii jak i sprzed niej” – napisał były prezydent Krakowa.

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Głos zabrał również Lech Wałęsa. W opublikowanym na Facebooku wpisie były prezydent odniósł się do relacji między krakowskimi wyborcami a szefem rządu.

„Pragnę zauważyć kochani z Krakowa, że skutecznie utrudniacie rządzenie wspaniałemu premierowi Donaldowi Tuskowi. Niezależnie od małych racji”– stwierdził były prezydent.

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