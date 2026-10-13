Co dalej z Moniką Piątkowską? Zaskakujące słowa polityków KO

W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej przegrała z kandydatem niezależnym Łukaszem Gibałą. Mimo wsparcia premiera i wicepremierów, uzyskała w II turze wynik poniżej 40 proc. głosów.

KO przegrało w Krakowie. Nikt nie był zdziwiony

— Szczerze? Mamy szczęście, że nie udało się zebrać podpisów pod inicjatywą w sprawie odwołania Trzaskowskiego w Warszawie. Gdyby stało się inaczej, dziś bylibyśmy w czarnej d… — w rozmowie z Onetem komentował rezultat krakowskich wyborów jeden z posłów KO.

Jednocześnie jednak politycy tej partii śmieją się z PiS, które otwarcie cieszyło się z wygranej Gibały. Jeden z ministrów stwierdził, że obecnie politycy Prawa i Sprawiedliwości mogą się cieszyć, ale niedługo mogą płakać.

— Nie da się przełożyć tego wyniku na całą Polskę. Gibała przyciągnął ludzi z każdej możliwej bajki, nawet wyborców KO. Jednocześnie w badaniu exit poll aż 40 proc. tych, którzy wzięli udział w drugiej turze wyborów w Krakowie, nas popiera – podkreślał.

Kraków pokazał niebezpieczny trend dla KO

Przedstawicieli KO niepokoić ma jednak fakt, że w Krakowie wszyscy głosowali przeciwko KO. Nawet kandydatki Lewicy nie udzieliły poparcia Piątkowskiej. Dodatkowo Gibała zdecydowanie wygrał w grupie najmłodszych wyborców, co potwierdza odwrót młodych ludzi od Koalicji Obywatelskiej.

— Monika nie była najlepszą kandydatką. Wiedzieliśmy o tym od początku, ale było za mało czasu, by zdecydować się na inną opcję — przyznał anonimowo polityk KO. Podobno pierwszym wyborem partii miał być biznesmen i rajdowiec Rafał Sonik. Potwierdził nawet, że dostał propozycję, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło.

Przypomniano też, że choć Piątkowska miała poparcie partii, to jednak nie mogła skorzystać z jej finansowania, gdyż startowała formalnie z własnego komitetu. Gibała z kolei o fotel prezydenta miasta starał się już czwarty raz i korzystał ze sporych środków własnych, by rozwiesić billboardy w całym mieście.

W KO dodają, że Piątkowskiej nie pomogło, iż mieszka na obrzeżach Warszawy. Miała mocno przeżyć akcję telewizji wPolsce24, która zaczepiała mieszkańców zamkniętego osiedla w Nadarzynie, gdzie mieszka jej syn. W tej sprawie złożono już zawiadomienie.

Komentując przyszłość Piątkowskiej w polityce, ludzie z KO mówią jasno. Na ten moment wraca do Senatu, gdzie zastąpiła Bogdana Klicha w wyborach uzupełniających. Nikt też nie wierzy w to, by miała zostać liderką krakowskiej listy KO w przyszłorocznych wyborach. Wszyscy w partii spodziewają się, że miejsce to zostanie zarezerwowane dla ministra finansów Andrzeja Domańskiego.

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