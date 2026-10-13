Tak Rafał Trzaskowski ocenił Karola Nawrockiego. „Nawet nie próbuje udawać”

W wywiadzie dla Business Insider Polska Rafał Trzaskowski mówił m.in. o wyborczym rozstrzygnięciu w Krakowie, gdzie w drugiej turze glosowania Łukasz Gibała wygrał z Moniką Piątkowską. Prezydent Warszawy był pytany także o własną polityczną przyszłość.

Nawrocki kontra Trzaskowski. Prezydent Warszawy o powyborczych wnioskach

Innym wątkiem rozmowy było pytanie o wnioski po roku od przegranych wyborów na prezydenta Polski. – Można analizować tę kampanię i bić się w piersi albo wyciągać wnioski. Uważam, że musi je wyciągnąć cały nasz obóz polityczny. Pełna publiczna wiwisekcja, na przykład z analizą postępowania niektórych koalicjantów wywołałaby jedynie awanturę – mówi Rafał Trzaskowski.

– Jeżeli natomiast będę mówił o błędach sztabu, organizacji jednej czy drugiej debaty, to sprawię wrażenie, że to wszystko nasza wina. Zarzuca mi się np. skręt w prawo czy to, że za mało mówiłem o prawach mniejszości, osób LGBT… Mówiłem o tym mało, bo okazało się, że większość Polek i Polaków koncentruje się na czym innym. Pytanie, czy którykolwiek mainstreamowy polityk w praktyce zrobił w tym zakresie więcej? – pyta włodarz stolicy.

Rafał Trzaskowski zaznaczył też, że jest szereg szczegółowych wniosków, które płyną z ostatnich wyborów. W jego ocenie kluczowe jest to, aby lekcja została odrobiona przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

Tak Trzaskowski ocenia prezydenturę Nawrockiego. Padły gorzkie słowa

Prezydent Warszawy został również zapytany, jak ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego. – Nie sposób odmówić panu prezydentowi determinacji i siły politycznej, problem w tym, że nie widzę u niego skrawka pozytywnej agendy. Nastawił się wyłącznie na blokowanie za wszelką cenę wszystkich działań rządu. Nawet nie próbuje udawać, że ma inny cel – ocenia Trzaskowski.

– Każdy z jego poprzedników miał jakieś sympatie polityczne, ale próbowali wznieść się ponad doraźny spór polityczny. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że nawet Andrzejowi Dudzie się to udawało — przynajmniej w sprawach obronności i wspierania Ukrainy. Podczas wizyt za granicą mogłem mówić, że w tych sprawach zgadzamy się w 100 proc. Prezydent Duda na pewno nie zablokowałby SAFE’u – dodaje.

– Zaś ze strony Nawrockiego mamy wyłącznie obstrukcję, nie widzę krztyny pozytywnej agendy. W zasadzie w każdej dziedzinie kłóci się z rządem i wetuje wszystko, co może – kontynuuje Trzaskowski.

Nawrocki postawił na Trumpa? „Mówię to bez żadnej złośliwości”

Prezydent Warszawy odniósł się także do aktywności Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej. – Prezydent Nawrocki chwali się swoimi relacjami z prezydentem Trumpem. W porządku — mam nadzieję, że Trump traktuje go poważnie – zaznacza Trzaskowski.

Jednocześnie mówi, że nie widzi u Karola Nawrockiego „żadnej pozytywnej, zaplanowanej polityki wobec głównych państw europejskich”. – Pogodził się z tym, że jego wpływy w Europie są bardzo, bardzo niewielkie, nad czym ubolewam. Mam nadzieję — i mówię to bez żadnej złośliwości — że przynajmniej wpływy w Waszyngtonie wykorzysta dla dobra Polski – zamyka temat Trzaskowski.

Czytaj też:

Tak w Krakowie głosowali wyborcy Nawrockiego i Trzaskowskiego. Nowy sondaż Czytaj też:

Nawrocki „wypycha” Kaczyńskiego? Prof. Dudek: To on będzie grał tam pierwsze skrzypce