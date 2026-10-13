Nawrocki „wypycha” Kaczyńskiego? Prof. Dudek: To on będzie grał tam pierwsze skrzypce

Jednym z wątków, które zostały poruszone w czasie specjalnego wydania „Stanu Wyjątkowego”, była rola Jarosława Kaczyńskiego w polskiej polityce i pytanie o to, czy znaczenie prezesa PiS jako „rozgrywającego” jest obecnie marginalizowane. – Czy to już trwała tendencja i żegnamy się z Jarosławem Kaczyńskim jako liderem prawicy, który będzie rozdawał karty po przyszłorocznych wyborach? – zapytał Andrzej Stankiewicz.

– My się już z Kaczyńskim pożegnaliśmy, tylko tego nie zauważyliśmy. To był dzień, w którym Morawiecki poszedł na swoje. Wówczas prezes Kaczyński przestał być liderem polskiej prawicy, choć oczywiście wciąż jest liderem partii o znaczącym poparciu – odpowiedział prof. Antoni Dudek.

Kaczyński „wypychany” przez Nawrockiego? Prof. Dudek reaguje

W ocenie politologa ten proces będzie się nasilał, a finału należy spodziewać się po wyborach parlamentarnych w 2027 r. – Chyba że Kaczyńskiemu uda się wykreować na nowo prawicową koalicję pod swoim przewodem, w co, prawdę mówiąc, nie wierzę. Jeśli taka koalicja powstanie, to nie Kaczyński będzie grał tam pierwsze skrzypce, a prezydent Karol Nawrocki. Dlaczego? Polska prawica jest oczywiście podzielona, ale zgadza się w dwóch kwestiach — że głównym wrogiem jest Donald Tusk i że mają dość supremacji Kaczyńskiego – analizował ekspert.

Zdaniem prof. Antoniego Dudka dla polityków, którzy są związani z Mateuszem Morawieckim, a także dla liderów Konfederacji to Karol Nawrocki jest naturalnym patronem. — On ma mandat na cztery kolejne lata i dziś jest najpopularniejszym politykiem w Polsce. Prawicowi politycy uważają, że prezydent jest w stanie ich skleić, by mogli przejąć władzę i odsunąć Tuska — ocenił politolog. — Moim zdaniem wchodzimy w fazę rządów mniejszościowych, a one mogą się utrzymać tylko przy kooperacji z prezydentem. Możemy założyć, że prawica się będzie kłóciła i dzieliła, ale będzie się nad nią unosił Nawrocki — analizował prof. Dudek.

— Nie wiemy, czy prezydent wykorzysta tę szansę, lecz nie ma też nikogo, kto mógłby odegrać rolę arbitra na prawicy. Natomiast jeśli w przyszłorocznych wyborach prawica nie zdobędzie matematycznej większości, to Tusk wróci do swojego ulubionego zajęcia, czyli odliczania dni do końca prezydentury Nawrockiego – podsumował ekspert.

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