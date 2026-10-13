Tragedia, obok której ciężko przejść obojętnie. Policja ujawniła 4 ciała

Zwłoki ujawniono we wtorek (13 października) na os. Pod Dalnią w Kielcach. Wiadomo już, że osoby, które znaleziono w mieszkaniu, to członkowie jednej rodziny.

Zaczęło się od mężczyzny, który znajdował się na balkonie – i nie dawał oznak życia. Lokalna jednostka policji została o tym fakcie powiadomiona. Dyżurny ani myślał zbagatelizować tej informacji – wnet wysłał pod wskazany adres patrol.

Tragedia owiana tajemnicą. Trwają czynności służb pod nadzorem prokuratury

Funkcjonariusze nie mogli wejść do środka lokalu – uniemożliwiał im to agresywny pies, który został wkrótce odłowiony we współpracy z przedstawicielami jednego ze schronisk. Gdy w końcu dostali się do wnętrza spostrzegli kolejne trzy ciała – w tym m.in. zwłoki kobiety.

Sprawa jest niezwykle tajemnicza. Nowe informacje przekazał redakcji „Faktu” rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Kielcach. To śledczy ujawnił, że są to „członkowie jednej rodziny”. – W oględzinach na miejscu bierze udział dwóch prokuratorów, biegły lekarz sądowy oraz funkcjonariusze policji. (...) Na chwilę obecną najbardziej prawdopodobna jawi się wersja o tak zwanym samobójstwie rozszerzonym, natomiast tu nie ma nic pewnego – wskazał.

Z ustaleń dziennika wynika, że w planach są m.in. sekcje zwłok.

Samobójstwo? Depresja? Tu znajdziesz pomoc

Jeśli zmagasz się z myślami samobójczymi, nie wahaj się szukać wsparcia! Pamiętaj, że istnieje szereg ludzi oraz instytucji, które są w stanie pomóc ci w każdym problemie.

W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia – twojego bądź drugiej osoby – zadzwoń pod ogólnopolski numer alarmowy – 112.

Warto wiedzieć, że fachową i bezpłatną pomoc psychologiczną można uzyskać również pod jednym z wybranych telefonów:

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (całodobowo) 116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (całodobowo) 800 12 12 12

Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (całodobowo) 800 70 2222

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (całodobowo) 800 12 00 02

Infolinia pomocowa dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów (całodobowo) 800 080 222

Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji 22 594 91 00

Policyjny Telefon Zaufania 800 12 02 26

Możesz także skorzystać z pomocy w poradniach zdrowia psychicznego. Kontakt do takiego miejsca znajdziesz w Internecie, wpisując w wyszukiwarce „poradnia zdrowia psychicznego” oraz swoje miasto/województwo. Jeśli potrzebujesz pilnej konsultacji psychiatrycznej, możesz udać się na izbę przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego.

Poradnie pedagogiczno-psychologiczne w szkołach

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Lokalne ośrodki (centra) interwencji kryzysowej

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