Horała domaga się wyjaśnień od Czarzastego. „Impreza w gabinecie marszałka”

Zaprzysiężenie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego odbyło się w Sejmie bez udziału Karola Nawrockiego, który nie odebrał ślubowania, argumentując niespełnianie przez prawnika wymogów formalnych.

Ślubowanie Berka do TK. Horała pisze do Czarzastego

W związku z zaistniałą sytuacją Marcin Horała skierował pismo do Włodzimierza Czarzastego. Polityk kwestionuje prawny charakter ślubowania i dlatego zwrócił się do marszałka Sejmu z prośbą o wyjaśnienia. Polityk Rozwoju Plus zamiast słowa „ślubowanie” użył określenia „impreza w gabinecie marszałka”.

„Jest rzeczą powszechnie znaną, dodatkowo potwierdzoną przeze mnie osobiście, że Karol Nawrocki nie przebywał w gabinecie marszałka wczoraj o godz. 9:00, co czyni niemożliwym, aby w tym czasie dokonało się tam złożenie ślubowania przez sędziego TK” – napisał Marcin Horała.

Poseł zaznaczył, że „ani on, ani wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak nie zostali zaproszeni na spotkanie. „Na tej podstawie wyciągam wniosek, że wydarzenie nie miało związku z pracami organów Sejmu, takich jak prezydium. Nawiasem mówiąc: za brak zaproszenia nie obrażam się, i tak bym nie przyszedł, aby swoją obecnością nie stwarzać pozorów legitymizacji tego wydarzenia” – ironizował parlamentarzysta.

W dalszej części pisma polityk Rozwoju Plus uderzył w Macieja Berka. „Wyjaśnienie sprawy jest istotne, albowiem nieporozumienia wokół owego wydarzenia przybrały wielką skalę. Maciej Berek został nim wprowadzony w stan oderwania od rzeczywistości i aktualnie błędnie podaje się publicznie za sędziego Trybunału Konstytucyjnego” – kpił poseł.

„Prawdopodobnie jest to wynikiem przeprowadzonej podczas spotkania inscenizacji złożenia ślubowania przez sędziego TK. Inscenizacji niezbyt udanej, bo zabrakło aktora, który wcieliłby się w rolę prezydenta” – dodawał.

Burza wokół ślubowania Berka. Horała chce wyjaśnień

Na zakończenie Marcin Horała podkreślił, że „szanuje prawo Włodzimierza Czarzastego do organizowania spotkań towarzyskich w swoim gabinecie, dowolnego doboru zaproszonych gości oraz zapewnienia rozrywek umilających czas zebranym”.

„Mając jednak na uwadze skalę powstałych nieporozumień, jak również w trosce o dobrostan psychiczny Pana Macieja Berka, podającego się obecnie za kogoś, kim nie jest, bardzo proszę o jasną informację co do charakteru wzmiankowanego spotkania towarzyskiego” – zakończył.

Czytaj też:

Święczkowski grzmi po awanturze w TK. „Wierzę, że Nawrocki ma już plan” Czytaj też:

Maciej Berek ujawnia plany wobec TK. Uderzył w Karola Nawrockiego