Burza przed posiedzeniem Sądu Najwyższego. „Czeski film i hucpa”

Planowane na 5 listopada posiedzenie pełnego składu Sądu Najwyższego odbędzie się w nietypowych okolicznościach. Z udziału w sprawie wyłączono 35 sędziów, którzy zostali powołani do SN przed zmianami w sądownictwie przeprowadzonymi za rządów PiS.

Wniosek o wyłączenie złożył sędzia Kamil Zaradkiewicz. Rozstrzygnięcie nie zapadło jednomyślnie. W trzyosobowym składzie orzekającym zdanie odrębne zgłosił sędzia Marek Dobrowolski.

35 sędziów SN odsuniętych. Laskowski komentuje

Decyzja o odsunięciu 35 sędziów spotkała się z krytyką części środowiska Sądu Najwyższego. Sędzia Michał Laskowski, który znalazł się w grupie wyłączonych, uważa, że rozstrzygnięcie może mieć bezpośredni wpływ na treść planowanej uchwały.

– Wykluczono tych sędziów, którzy nie pasują do stanowiska, które ma zostać przyjęte w uchwale. Instrumentalnie posłużono się instytucją wyłączenia, żeby osiągnąć pożądany efekt – komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” sędzia SN.

Według Michała Laskowskiego „jest to chęć osiągnięcia pewnego efektu i wyłączenia tych, którzy mogą w tym potencjalnie przeszkadzać”.

Wątpliwości dotyczą nie tylko składu sędziowskiego, lecz także możliwości przeprowadzenia posiedzenia. Jak wskazuje Michał Laskowski, wśród tzw. neosędziów ma istnieć obawa, czy uda się zgromadzić wymaganą liczbę osób do podjęcia uchwały.

Zasady przewidują, że w posiedzeniu musi uczestniczyć co najmniej połowa sędziów z każdej z pięciu izb Sądu Najwyższego. Oznacza to, że brak odpowiedniej liczby uczestników w jednej z izb może zagrozić możliwości wydania rozstrzygnięcia.

Szczególne znaczenie ma sytuacja w Izbie Karnej SN, gdzie większość stanowią sędziowie powołani przed zmianami wprowadzonymi w ostatnich latach. – Ich nieobecność mogłaby zablokować wydanie uchwały – zauważył Michał Laskowski.

Krytyczne stanowisko przedstawił również sędzia Piotr Prusinowski z Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. – Mogę się jedynie domyślać, że u podstaw takiego "wyłączenia z mocy prawa" legła zapewne nasza dotychczasowa działalność orzecznicza – komentował sędzia. – Orzekać będą ludzie, którzy są bezpośrednio zainteresowani kierunkiem tej uchwały. Chodzi tu o nic innego, jak o zalegalizowanie sędziów – dodawał.

Sędzia ocenił na łamach „Rzeczpospolitej”, że cała sytuacja przypomina "czeski film" i "hucpę".

Żurek ostro o inicjatywie Kapińskiego

W trakcie listopadowego posiedzenia Sąd Najwyższy ma się zająć projektem zakazującym podważania statusu sędziów powołanych po 2018 roku w procedurze z udziałem tzw. neo-Krajowej Rady Sądownictwa. Inicjatywa ta wiązana jest z nowym I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.

Sprawa wywołała również reakcję Waldemara Żurka. „W Sądzie Najwyższym pod wodzą Zbigniewa Kapińskiego szykuje się próba prawnego absurdu. Neosędziowie zwołują pełny skład, by zakazać kwestionowania samych siebie i grozić batem dyscyplinarnym sędziom stosującym prawo” – zaznaczył minister sprawiedliwości dodając, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.

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