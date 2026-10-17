Awantura o TK. Konstytucjonalista: Berkowi nie uda się jego misja. Nawet jeśli wywiezie Święczkowskiego na taczce

Magdalena Frindt, „Wprost”: Karol Nawrocki mówi, że Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ślubowanie, które złożył w Sejmie, było więc wadliwe?

Dr Kamil Stępniak, konstytucjonalista: Musimy rozróżnić dwie sytuacje. Pierwsza to sytuacja idealna, w której Maciej Berek zostaje zaproszony do Pałacu Prezydenckiego i tam wygłasza rotę ślubowania, a prezydent jej odsłuchuje. Celowo używam słowa „odsłuchuje”, bo głowa państwa nie ma kompetencji do tego, żeby przyjąć lub odmówić przyjęcia ślubowania, tylko musi go właśnie wysłuchać.

Druga sytuacja plasuje się obok tej idealnej. Określiłbym ją jako „sytuację skuteczności”, w której przyjęte rozwiązanie nie jest doskonałe i nie wygląda tak, jak zostało to opisane w ustawie, ale wywołuje skutki prawne.

Trzeba też brać pod uwagę hierarchiczność źródeł prawa w Polsce: mamy konstytucję, ustawy, prawo międzynarodowe, rozporządzenia itd. Z konstytucji wynika, że Sejm powołuje sędziego TK, a z ustawy – sam fakt ślubowania. Prezydent nie może wykorzystywać normy ustawowej do tego, aby zablokować proces zaprzysiężenia sędziego, który został legalnie powołany przez Sejm. Dlatego też: Maciej Berek jest sędzią TK, który powinien zostać dopuszczony do orzekania.

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że zachodzą wątpliwości, czy Maciej Berek spełnia formalne kryteria, aby objąć nową funkcję. Prezydent nie ma żadnych narzędzi, aby podważyć wybór Sejmu? To jest temat zamknięty z chwilą głosowania?

To jest prawnie trudny problem. Możemy wyobrazić sobie sytuację skrajną, w której Sejm wybiera osobę oczywiście niespełniającą ustawowych wymagań, np. nieposiadającą wymaganych kwalifikacji prawniczych. Taki wybór byłby wprost i bezsprzecznie niezgodny z prawem i łatwy do zidentyfikowania. Nie oznacza to jednak, że prezydent może samodzielnie zweryfikować wybór Sejmu i odmówić odebrania ślubowania albo wzywać sędziego w upokarzający sposób do udowadniania swoich kompetencji. Orzecznictwo TK, w szczególności wyroki K 34/15 i K 35/15, wskazuje, że sędziów TK wybiera Sejm, a odebranie ślubowania jest obowiązkiem prezydenta i powinno nastąpić niezwłocznie.