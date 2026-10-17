Nie tylko drożyzna i wysokie rachunki. Polacy wskazali, czego najbardziej się obawiają

Pracownia United Surveys by IBRiS przeprowadziła sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano Polaków, czego najbardziej się obawiają w perspektywie nadchodzących sześciu miesięcy. Każda osoba mogła wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Czego obawiają się Polacy? Wyniki sondażu

Najwięcej osób (40,7 proc.) wskazało wzrost cen żywności oraz innych zakupów. Nieco mniej, bo 39,2 proc. badanych przyznało, że najbardziej obawia się wysokich opłat za ogrzewanie i energię . 34,3 proc. respondentów boi się natomiast problemów z dostępem do ochrony zdrowia , a 29,7 proc. możliwych aktów sabotażu i dywersji .

Badanie wykazało również, że strach wśród Polaków wywołuje też wzrost cen paliw (26,7 proc.). Podobna liczba uczestników sondażu wskazała na cyberataki i wyciek danych – 26,4 proc. Respondenci przyznali, że boją się też konfliktów politycznych i paraliżu państwa (23,2 proc.), ataku militarnego na Polskę (19,1 proc.), a także utraty pracy i spadku dochodów (17,1 proc.). Znacznie mniej Polaków obawia się klęsk żywiołowych (7,2 proc.). 2,6 proc. uważa, że niczego się nie obawia, a pozostałe 0,2 proc. stwierdziło, że „trudno powiedzieć” .

Sondaż przeprowadzono od 2 do 4 października wśród 1000 osób. Do jego przeprowadzenia wykorzystano metody CAWI i CATI.

Donald Tusk o możliwym zagrożeniu ze strony Rosji

W piątek premier odniósł się do kwestii bezpieczeństwa Polski. Po zakończeniu szczytu Rady Europejskiej przyznał, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać eskalacji wrogich działań Rosji. – Nie bawię się w moje prognozy ani intuicje. Dla mnie istotna jest wiedza i konkretne komunikaty co robić, i jak działać – zarówno od służb specjalnych naszych, ukraińskich, jak i sojuszniczych. Wszystko się to składa się na jeden oczywisty komunikat: można spodziewać się jakiejś eskalacji jeszcze przed Wigilią – poinformował polski premier w rozmowie z mediami.

Przyznał również, że nadchodząca zima „będzie bardzo trudna, przede wszystkim, jeśli chodzi o granice, tory kolejowe – to wszystko, co po stronie ukraińskiej może służyć transportowi, w tym gazu, ropy czy jedzenia”.

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