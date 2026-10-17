Giertych rzucił wyzwanie Nawrockiemu. Prezydent nie pozostał dłużny

Roman Giertych nie szczędził gorzkich słów pod adresem Karola Nawrockiego. Poseł KO nie krył burzenia tym, że prezydent nadal nie przyjął ślubowania od sędziów TK i wezwał do jak najszybszego działania.

W ocenie mecenasa w przeciwnym razie może dojść do uznania Karola Nawrockiego za niezdolnego do wykonywania obowiązków prezydenta. „Panie Nawrocki, albo pan się zabierzesz do roboty, albo uznamy, że nie jesteś pan zdolny wypełniać obowiązków prezydenckich” – napisał parlamentarzysta KO.

Nawrocki kontra Giertych. Padły ostre słowa

Na reakcję ze strony głowy państwa nie trzeba było długo czekać. W rozmowie z Polsat News Karol Nawrocki ocenił, że „traktuje jako dyshonor konieczność odnoszenia się do słów Romana Giertycha”. – Gdyby podobne słowa wypowiedział ktoś inny, próbowałbym to skomentować. Roman Giertych to internetowy troll. Jest człowiekiem, którego nie wypada mi jako prezydentowi Polski komentować – stwierdził prezydent.

Tymczasem Roman Giertych nie dał za wygraną. Poseł KO zamieścił w mediach społecznościowych serię wpisów, których adresatem jest prezydent. „Karol Nawrocki nazwał mnie dzisiaj internetowym trollem. Panie Karolu, a po co te nerwy, wyzwiska i zadufanie? Ja na pana miejscu żadnego adwokata bym nie obrażał. Jeszcze ich pan tylu w swym życiu będziesz potrzebował, że nie warto się puszyć” – stwierdził mecenas.

Giertych zaczepił Nawrockiego. Zadał mu ważne pytania

W innym wpisie Roman Giertych zaznaczył, że „Karol Nawrocki może go nazywać internetowym trollem, ale chciałby uzyskać odpowiedzi na kilka ważnych pytań”.

„Czy popiera pan ograniczenie funkcji Starlinka, który Polska kupuje dla Ukrainy? Czy popiera pan zniesienie przez Trumpa sankcji na Rosję? Czy popiera pan kupowanie przez USA ropy od Rosji? Czy popiera pan ataki Trumpa na Zełenskiego?” – wyliczał.

To jednak nie był koniec. W kolejnym wpisie Roman Giertych ocenił, że „fakt, że Karol Nawrocki milczy w sprawie coraz bliższego sojuszu swojego patrona Donalda Trumpa z Władimirem Putinem świadczy o tym, że jest w ten czy inny sposób uzależniony od prezydenta USA”. „A gdyby Donald Trump »dla zachowania pokoju« zażądał od nas oddania Rosji Suwałk. To co pan byś zrobił?” – dopytywał parlamentarzysta KO.

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