KO i PiS korzystają na sporze wokół TK? Ekspertka o tym, co może się kryć za działaniami Nawrockiego

Przypomnijmy, 14 października w Sejmie Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki nie wziął udziału w ślubowaniu. Tego samego dnia w rozmowie z mediami odniósł się do wydarzenia. Podkreślił, że jeśli prawnik nie dokonał tej formalności bezpośrednio przed prezydentem, „to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego” .

Spór o sędziów TK. Ekspertka o opinii prezydenta

O komentarz dotyczący stanowiska Karola Nawrockiego w sprawie zaprzysiężenia Macieja Berka, a także sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego poprosiliśmy dr Annę Szwed-Walczak z Katedry Komunikacji Politycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

– Prezydent Karol Nawrocki wyraźnie dąży do tego, aby odgrywać aktywną rolę w polskim systemie politycznym i realnie wpływać na procesy decyzyjne w granicach swoich konstytucyjnych kompetencji. Jednocześnie obserwujemy próbę budowania wizerunku nie tylko głowy państwa, ale również lidera ideowego i politycznego obozu prawicowego. Nie bez znaczenia jest tutaj perspektywa nadchodzących wyborów parlamentarnych oraz rozdrobnienie polskiej prawicy, która wciąż poszukuje wspólnego punktu odniesienia i wyrazistego przywództwa – oceniła ekspertka.