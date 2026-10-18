Niebezpieczny incydent w polskich górach. „Przeraźliwy szloch i krzyk dziecka” zwrócił uwagę turystów

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) z Rzeszowa poinformowało o incydencie w mediach społecznościowych. Przekazano, że doszło do niego 17 października na grzbiecie Bukowe Berdo, na rozwidleniu szlaków niebieskiego i żółtego na Muczne.

Matka zostawiła dzieci na szlaku bez opieki

Jak poinformowano, podczas wycieczki rzeszowskiego oddziału PTTK natknięto się na dwoje dzieci pozostawionych bez opieki. „Nagle słychać przeraźliwy szloch i krzyk dziecka. Zatrzymujemy się – dwóch chłopców: płaczący ośmiolatek i jego 14-letni brat stoją zdezorientowani obok szlaku” – relacjonowali przedstawiciele organizacji .

„Na pytanie: co się stało, dowiadujemy się, że matka ich opuściła i poszła sama zdobyć szczyt (do którego z tego miejsca jest ok. godziny). Powiedziała, że jak marudzą i nie chcą iść, to mają zaczekać 15 minut” – dodano.

Dzieci przekazały, że minęło znacznie więcej czasu, „a mama nie wraca” . Uczestnicy wycieczki zajmowali się dziećmi przez kilkanaście minut do powrotu ich matki.

Kobieta była „niewzruszona”

Gdy się pojawiła, pytano ją, dlaczego zostawiła dzieci same w wysokich partiach gór, w gęstej mgle. Miała wówczas odpowiedzieć „niewzruszona”, że „chciała iść w górę, a oni wymuszali zastopowanie osiągnięcie zaplanowanego celu”. „Zero refleksji, zero poczucia winy” – zwrócili uwagę przedstawiciele PTTK .

„Wymuszone słowo przepraszam padło z jej ust dopiero wtedy, gdy powiedziałem, że to się kwalifikuje na zarzuty prokuratorskie. Moja odpowiedź, że nie ma przepraszać mnie, ale dzieci, pozostała bez reakcji” – relacjonował członek PTTK. Pod postem opublikowanym na Facebooku pojawiło się również zdjęcie z miejsca zdarzenia. Przedstawia mgłę, która panowała na szczycie w chwili odnalezienia dzieci.

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Internauci podzieleni. „najsłabszy nadaje tempo”

Post wywołał sporo komentarzy wśród internautów. Kilka osób zwracało uwagę, że sprawa powinna zostać zgłoszona m.in. policji, Jedna z kobiet napisała, że podczas wypraw powinna działać zasada: „najsłabszy nadaje tempo”. Pojawiły się też głosy, że kobieta nie powinna zabierać na wyprawę dzieci oraz że w tym rejonie występują m.in. niedźwiedzie, które mogły stwarzać dodatkowe zagrożenie dla chłopców. Byli też tacy, którzy twierdzili, że dzieci miały zaczekać.

„Na pewno chłopcy będą 'miło' wspominać wyjście w góry. Matka wdrukowała im lęk i nie spodziewam się, by podejmowali kolejne próby wyjścia w góry” – napisała jedna z internautek.

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