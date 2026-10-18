Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową? Sondaż może zaskoczyć

Pracownia United Surveys by IBRiS przeprowadziła sondaż dla Wirtualnej Polski, w którym zapytano respondentów, czy ich zdaniem, w związku z aktualną sytuacją na świecie, Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową.

Polacy chcą obowiązkowej służby w wojsku? Wyniki sondażu

Badanie wykazało, że 47,4 proc. osób opowiada się za przywróceniem obowiązku wojskowego. Przeciwnego zdania jest natomiast 46,1 proc. uczestników sondażu. 6,5 proc. Polaków stwierdziło, że nie ma zdania w tej kwestii.

Wśród zwolenników obecnego obozu rządzącego za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej było 40 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania było natomiast 51 proc. osób. 9 proc. badanych z tej grupy jest niezdecydowanych.

Inne stanowisko przyjął elektorat opozycji. 57 proc. przedstawicieli tej grupy opowiedziało się za przywróceniem obowiązku wojskowego, a 37 proc. osób zajęło przeciwne stanowisko. 6 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Wyborcy pozostałych ugrupowań przeważały głosy sprzeciwu – takiego zdania było 58 proc. osób. Odmienne stanowisko zajęło 39 proc. badanych. Z kolei 3 proc. z nich nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie zrealizowano od 2 do 4 października wśród 1000 osób. Wykorzystano metody CATI oraz CAWI.

Co z obowiązkową służbą wojskową? „Są głosy mówiące o tym, że warto odwiesić pobór”

Pod koniec września szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz został zapytany o możliwość przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. – Jeżeli będzie taka konieczność, jeżeli by doszło do sytuacji wojennej, to oczywiście, że takie ewentualności i takie scenariusze planistyczne muszą być opracowane – przekazał na antenie TVN 24.

Dodał także, że jest to przedmiot dyskusji także w samych Siłach Zbrojnych. – W wojsku są głosy mówiące o tym, że warto odwiesić pobór do wojska, czyli obowiązkową zasadniczą służbę wojskową, pewnie w innej formule niż ta, która została wygaszona czy zamrożona kilkanaście lat temu, tych głosów jest bardzo dużo – wskazał.

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