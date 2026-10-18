Kontrowersyjne treści o in vitro w podręczniku do religii. „Zabijane są poczęte dzieci”

Fundacja OliEdu zwróciła się w sprawie publikacji „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” wyd. Jedność do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak wynika z informacji, które pojawiały się w mediach społecznościowych na stronach 87 – 88 pojawiały się następujące stwierdzenia: „przy in vitro zabijane są poczęte dzieci” , „pacjent traktowany jest jak przedmiot” , a także: „in vitro ma negatywny wpływ na zdrowie kobiety”.

Kontrowersyjne stwierdzenia w podręczniku do religii. Zaapelowano do MEN-u

Przedstawiciele OliEdu poprosili resort edukacji m.in. „o podjęcie działań zmierzających do ich weryfikacji pod kątem rzetelności przedstawianych informacji medycznych” .

„Do naszej Fundacji zwróciły się bowiem zaniepokojone osoby, które drogą elektroniczną przekazały nam informacje o treściach zawartych w wyżej wymienionym podręczniku. Ich wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu przedstawienia procedury in vitro, jej skutków zdrowotnych oraz konsekwencji dla zarodków i dzieci urodzonych dzięki zastosowaniu tej metody” – wyjaśniono.

Fundacja poinformowała, że jej postulaty popierają małopolscy lekarze, którzy „wspierają pacjentów korzystających z metody in vitro”.

facebook

„Uczeń jest w sytuacji, w której musi uzasadnić, że in vitro to zło”

Ewa Daros z Fundacji Edukacji Obywatelskiej OliEdu w rozmowie z radiem Tok FM poinformowała, że jako pierwsi na treść książki zwrócili uwagę rodzice uczniów. – Ocenili, że te treści mogą rzutować negatywnie na rozwój ich dzieci. Bo w toku prowadzenia takiego programu uczeń jest w sytuacji, w której musi uzasadnić, że in vitro to zło – przekazała Daros.

Zwróciła także uwagę, że autorzy podręcznika nie wskazali, na jakie dane się powołują. – Przedstawienie tej metody jako działania przeciwko życiu jest opisem ideologicznym, nie medycznym – dodała przedstawicielka Fundacji.

Czytaj też:

Zaskakujące słowa Nawrockiej o in vitro. Poseł Konfederacji: Znowu ta sama stara śpiewka Czytaj też:

Ci Polacy uważają, że bezdzietne kobiety powinny pracować dłużej. Sondaż dla „Wprost”