Kontrowersyjne treści o in vitro w podręczniku do religii. „Zabijane są poczęte dzieci”

Fundacja OliEdu zwróciła się w sprawie publikacji „Szczęśliwi, którzy czynią dobro” wyd. Jedność do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jak wynika z informacji, które pojawiały się w mediach społecznościowych na stronach 87 – 88 pojawiały się następujące stwierdzenia: „przy in vitro zabijane są poczęte dzieci”, „pacjent traktowany jest jak przedmiot”, a także: „in vitro ma negatywny wpływ na zdrowie kobiety”.
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Przedstawiciele OliEdu poprosili resort edukacji m.in. „o podjęcie działań zmierzających do ich weryfikacji pod kątem rzetelności przedstawianych informacji medycznych”.
„Do naszej Fundacji zwróciły się bowiem zaniepokojone osoby, które drogą elektroniczną przekazały nam informacje o treściach zawartych w wyżej wymienionym podręczniku. Ich wątpliwości dotyczą przede wszystkim sposobu przedstawienia procedury in vitro, jej skutków zdrowotnych oraz konsekwencji dla zarodków i dzieci urodzonych dzięki zastosowaniu tej metody” – wyjaśniono.
Fundacja poinformowała, że jej postulaty popierają małopolscy lekarze, którzy „wspierają pacjentów korzystających z metody in vitro”.
„Uczeń jest w sytuacji, w której musi uzasadnić, że in vitro to zło”
Ewa Daros z Fundacji Edukacji Obywatelskiej OliEdu w rozmowie z radiem Tok FM poinformowała, że jako pierwsi na treść książki zwrócili uwagę rodzice uczniów. – Ocenili, że te treści mogą rzutować negatywnie na rozwój ich dzieci. Bo w toku prowadzenia takiego programu uczeń jest w sytuacji, w której musi uzasadnić, że in vitro to zło – przekazała Daros.
Zwróciła także uwagę, że autorzy podręcznika nie wskazali, na jakie dane się powołują. – Przedstawienie tej metody jako działania przeciwko życiu jest opisem ideologicznym, nie medycznym – dodała przedstawicielka Fundacji.
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