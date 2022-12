Niemcy odsyłają migrantów do Polski. SG ujawniła szczegóły

Straż Graniczna w najnowszym raporcie przekazała, że w tym roku do Polski przekazano 471 cudzoziemców z innych państw Unii Europejskiej. Chodzi o osoby, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, po czym wbrew przepisom wyjechały do innych krajów. Z informacji polskich służb wynika, że najwięcej osób trafiło do naszego kraju z Niemiec – 300. Wśród nich największą grupę stanowią migranci z Iraku – 98 osób.

Transfery cudzoziemców dokonywane są na podstawie rozporządzenia PE Dublin III z 2013 roku. Po udowodnieniu nielegalnego przekroczenia granicy daną osobę odsyła się do kraju, w którym pojawiła się ona w pierwszej kolejności, lub w którym złożyła wniosek o ochronę, jeśli później nie zdecydowała się tam pozostać.

Granica polsko-białoruska. Jak migranci dostali się do Niemiec?

Funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu przekazali, że przyjęli kolejnych czterech migrantów, którzy nadużyli procedury uchodźczej. Chodzi o dwoje dorosłych i dwoje ich dzieci. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

Jak podaje SG, obywatele Iraku przybyli na podstawie wiz turystycznych na Białoruś, jednak w planach od samego początku mieli zamiar przedostania się przez Polskę do Niemiec. W październiku 2021 roku z Białorusi do Polski dostali się nielegalnie, nie posiadając przy sobie żadnych dokumentów. Po przekroczeniu granicy zostali zatrzymani przez Straż Graniczną, a następnie skierowani do strzeżonego ośrodka, gdzie złożyli wioski o udzielenie ochrony międzynarodowej. Następnie po zwolnieniu ich z ośrodka, nie czekając na decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców, natychmiast udali się do Niemiec, gdzie złożyli kolejne wnioski o azyl.

Ostatecznie Irakijczykom wydano tymczasowe dokumenty, które uprawniają do legalnego pobytu w Polsce, jednak nie pozwalają na swobodne podróżowanie po krajach Unii Europejskiej.

