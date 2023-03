Ochojska nie przebiera w słowach. „Z jakiej przyczyny 38 osób zmarło na granicy?”

Straż Graniczna poinformowała, że w środę 15 marca funkcjonariusze odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski blisko 19 tys. osób. Łącznie od 24 lutego 2022 roku, a więc od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, było to ponad 10,4 mln osób. Z raportu SG wynika również, że w kierunku przeciwnym, a więc z Polski do Ukrainy, odprawiono ponad 19 tys. osób (blisko 8,5 mln od wybuchu wojny).

Janina Ochojska krytykuje SG

Doniesienia SG w ostrych słowach skomentowała Janina Ochojska. „Ile osób złapano i wywieziono tego dnia do lasu, na bagna do Białorusi? Z jakiej przyczyny aż 38 osób zmarło na tej granicy? Gdzie są 323 osoby uznane za zaginione przez Grupę Granica?” – dopytywała europosłanka Koalicji Obywatelskiej.

W dalszej części swojego wpisu założycielka PAH chciała się dowiedzieć, „dlaczego 19 tys. osób może wjechać do Polski a 81 migrantów z Afganistanu, Syrii oraz Iranu nie może”. „Chodzi o inny kolor skóry?” – zastanawiała się.

Europosłanka KO o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej

To nie jedyny wpis Straży Granicznej w mediach społecznościowych, który Janina Ochojska wzięła pod lupę. Eurodeputowana KO odniosła się również do najnowszego raportu z granicy polsko-białoruskiej. Służby przekazały, że w środę 15 marca do Polski próbowało się nielegalnie przedostać z Białorusi 81 osób.

Wśród nich było 24 obywateli Afganistanu oraz 18 Syryjczyków, 2 Irańczyków oraz grupa z Egiptu. Część cudzoziemców chciało się dostać do naszego kraju przez rzekę Świsłocz, którą przepłynęli wpław lub pontonami.

„Czy Straż Graniczna wyjaśni śmierć Afgańczyka, którego ciało znaleziono 12 marca? Czy wyjaśni, co stało się 323 zaginionymi na granicy polsko-białoruskiej?” – zapytała założycielka PAH. „W Afganistanie rządzą Talibowie, w Syrii wojna od 12 lat, w Iranie reżym ajatollahów a my wyrzucamy ich do reżimu Łukaszenki? Brawo.”.. – skomentowała Janina Ochojska.

Czytaj też:

Mariusz Błaszczak o planie Rosji. „Takie imperium zawsze było groźne dla Polski”Czytaj też:

Niespokojnie na granicy z Białorusią. „Ponad 3,9 tys. prób nielegalnego przedostania się do Polski”