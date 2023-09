Alaksandr Łukaszenka ma niecny plan ws. polskiej granicy? „Może dojść do jakiejś prowokacji”

Straż Graniczna poinformowała, że w poniedziałek 11 września do Polski z terytorium Białorusi w sposób nielegalny próbowało dostać się trzech cudzoziemców. Jedna osoba podeszła pod barierę, a na widok polskich patroli zawróciła w głąb Białorusi.

– Jest zdecydowanie spokojniej, co nie znaczy, że „coś” nie może się wydarzyć. Co chwilę nasze patrole są atakowane kamieniami, są obrzucane jakimiś konarami. Natomiast, rzeczywiście, presja na granicy jest mniejsza – powiedział Maciej Wąsik na antenie Pierwszego Programu Polskiego Radia.

„Poważny incydent” wywoła konkretną reakcję. „Zamkniemy wszystkie przejścia graniczne”

Wiceszef MSWiA stwierdził, że można upatrywać dwóch przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze jest to wzmocnienie granicy Polski, m.in. poprzez budowę zapory, ale także zwiększenie liczby żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy patrolują obszar przygraniczny. Polityk podkreślił, że wpływ na obecną sytuację na granicy z Białorusią mają również działania polskiej dyplomacji.

– My namówiliśmy do pewnego porozumienia państwa bałtyckie, że jeżeli dojdzie do poważnego incydentu, jeżeli Łukaszenka się nie cofnie, to po prostu dokonamy wspólnie izolacji Białorusi – przypomniał polityk. – Zamkniemy wszystkie przejścia graniczne, jeżeli dojdzie do poważnego incydentu na granicy. Nieważne czy na granicy polskiej, litewskiej czy łotewskiej. Państwa będą działały solidarnie. Zamkniemy wszystkie przejścia, co oznacza kryzys gospodarczy na Białorusi – precyzował Maciej Wąsik.

Kryzys na granicy z Białorusią. Najnowsze raporty SG

Dzień wcześniej Straż Graniczna poinformowała o pięciu cudzoziemcach, którzy podeszli pod barierę, a na widok polskich patroli zawrócili na Białoruś. Incydenty miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki Straży Granicznej Mielnik i Dubicze Cerkiewne. Jak przekazali mundurowi, w tym roku odnotowano już 21 tys. incydentów.

Pogranicznicy poinformowali także o wydarzeniu, do którego doszło we wtorek 12 września w godzinach porannych. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Czeremcha zatrzymali grupę 20 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Polski. Nie ujawniono szczegółów tego zdarzenia.

Łukaszenka szykuje prowokację na wybory w Polsce? „Doskonale o tym wie”

Maciej Wąsik zapowiedział, że ponieważ w Polsce zbliżają się wybory parlamentarne, niewykluczone, że białoruski reżim przygotuje na ten czas jakąś prowokację. – W Polsce idą wybory, Łukaszenka doskonale o tym wie. Szykujemy się, że może jednak, mimo wszystko, dojść do jakiejś prowokacji – powiedział polityk. Wiceszef MSWiA podkreślił jednocześnie, że polska granica jest dokładnie strzeżona, a obywatele mogą czuć się bezpieczni.

Czytaj też:

Papieski wysłannik ostro o murze przy granicy z Białorusią. Padły mocne słowaCzytaj też:

„Zielona granica” Agnieszki Holland hitem w rosyjskich mediach. Polskie władze reagują