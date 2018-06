28-latek „uwalnia” postacie ze znanych obrazów. Jego pomysły zdumiewają

Postacie z obrazów we współczesnym kadrze. Przeróbka Gabriela Nardelliego Araujo

Postacie ze znanych obrazów umieszczone we współczesnym kadrze? To główne założenie projektu brazylijskiego artysty Gabriela Nardelliego Araujo. Efekty jego działań są zdumiewające. 28-latek swoimi przeróbkami chwali się na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 10 tys. osób.