Zorganizowali konkurs, w którym nagrodą był nocleg na Wielkim Murze Chińskim. Musieli go odwołać

Uczestnicy konkursu organizowanego przez Airbnb mieli napisać liczący 500 słów esej o pokonywaniu różnic kulturowych. Gra była warta świeczki, do wygrania był bowiem nocleg w jednej ze zrujnowanych wież strażniczych na Wielkim Murze Chińskim, która co prawda nie ma dachu ani okien, ale za to planowano wstawienie tam łóżka oraz wszystkich wygód potrzebne, by komfortowo spędzić noc. W programie wycieczki zaplanowano także wielodaniową kolację złożoną z tradycyjnych chińskich potraw oraz przechadzkę po Wielkim Murze.

Propozycja nagrody wywołała jednak wiele kontrowersji. Pojawiło się wiele komentarzy, że jej realizacja może skutkować uszkodzeniem starożytnego zabytku. Ponadto, zgodnie z komunikatem wydanym przez chińską agencją informacyjną, okazało się, że Airbnb nie otrzymało zgody na organizację swojego konkursu. Chińska administracja sprawująca pieczę nad odcinkiem muru, na którym mieliby nocować zwycięzcy, nie wyraziła zgody, ani nie posiadała informacji o zaplanowanym tam przez Airbnb wydarzeniu.W związku z tym, amerykańska firma odpowiedziała własnym oświadczeniem, w którym informowała o rezygnacji z organizacji konkursu.